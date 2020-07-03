Almanya 2038'e kadar kömürü terk edecek

Alman hükümetinin fosil yakıtların terk edilmesi için oluşturduğu komisyon bir buçuk yıl önce hazırladığı raporda, bu planın en geç 2038 yılına kadar gerçekleştirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Almanya halihazırda yıllardır kömür santrallerini aşamalı olarak enerji üretiminden çekmekle birlikte, iklim hedefleri doğrultusunda bu sürecin daha hızlı ilerletilmesi gerekliliği doğmuştu.

Süreç içinde yapısal yardımlar için 40 milyar euroluk kaynak ayrılacak. Bu kaynakla kömür bölgeleri olarak bilinen Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya-Anhalt, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde ekonomik yeniden yapılandırma programları ve altyapı çalışmaları finanse edilecek. Kömür üretiminin yapıldığı eyaletlerde enerji üretiminin hidrojen teknolojisine yönlendirilmesi ve böylelikle yeni istihdam yaratılması planlanıyor. Kömür santrali işletmecilerine de tesislerin vaktinden önce kapatılması nedeniyle milyarlarca euroluk tazminat ödenecek.

Kabul edilen yasa taslağı, en geç 2038 yılına kadar kademeli olarak kömürün terk edilmesini ve kömür yakıtlı termik santrallerin kapatılmasını öngören somut bir yol haritası içeriyor.

Ekonomi Bakanı, "Fosil yakıt çağı artık kapanmıştır" dedi.Almanya'nın fosil enerji kaynaklarını tamamen terk etmesini öngören çıkış stratejisi Cuma günü yapılan oylamalarda hem Federal Meclis hem de Eyalet Temsilciler Meclisi'nden onay aldı.

"Fosil enerji çağı kapandı"

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Federal Meclis'te yaptığı konuşmada kömürün terk edilmesini "nesilleri ilgilendiren tarihi bir proje" olarak nitelendirerek "Almanya'da fosil enerji çağı bu kararla birlikte geri döndürülemeyecek bir şekilde kapanmıştır" diye konuştu.

Çevre Bakanı Svenja Schulze de ilk santralin bu yıl içinde, çevreye en zararlı sekiz santralin de iki yıl içinde kapatılacağını belirterek "Böylece Almanya, aynı zamanda hem kömürü hem de nükleer enerjiyi terk eden ilk sanayi ülkesi olmuştur" dedi.

Muhalefetten eleştiri

Muhalefetteki Yeşiller partisi ve Sol Parti ise hükümeti yeterince kararlı davranmamakla suçladı. Yeşiller partisi eş başkanı Annalena Baerbock, kömürü terk etme kararının çok gecikmiş bir adım olduğunu belirterek hükümeti çok önemli konularda komisyonun önerilerini dikkate almamakla suçladı. Baerbock, aslında kömürden çıkış için 2038 yerine 2030 yılının da mümkün ve gerekli olduğunu kaydetti.

Sol Parti'nin enerji politikaları uzmanı Lorenz Gösta Beutin de "Bugün çevre için kara bir gün" dedi.

Çevre aktivistleri, kömürün daha erken terk edilmesi talebiyle Federal Meclis önünde ve 50 kentte protesto gösteileri düzenledi.

dpa/BK,JD

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