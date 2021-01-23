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Almanya: 20'den fazla ülke yüksek risk grubunda

23.01.2021 00:01 | Son Güncelleme:
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Almanya: 20'den fazla ülke yüksek risk grubunda

Almanya, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ilk kez 20'den fazla ülkeyi yüksek risk bölgesi olarak sınıflandırdı.

Türkiye ise normal risk bölgesinde yer almaya devam ediyor.Almanya'nın korona önlemleri kapsamında yüksek risk bölgesi olarak sınıflandırdığı ülke sayısı ilk kez 20'yi aştı. Robert Koch Enstitüsü'nün internet sitesinde yayımlanan listede, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in yanı sıra birçok Alman'ın tatil için tercih ettiği İspanya, Portekiz ve Mısır gibi ülkeler de bulunuyor.

Pazar gününden itibaren bu ülkelerden Almanya'ya gelecek yolcular, daha sıkı kontrollere tabi tutulacak. Eyalet yönetimleri de ayrıca karantina koşullarını ağırlaştırma hakkına sahip olacak.

Almanya şu an risk bölgelerini üç kategoriye ayırmış durumda:

Normal risk bölgeleri: "Son yedi günde 100 bin kişide 50 yeni vaka" limitinin üstündeki ülkeler. Yunanistan, Finlandiya, Norveç, Avusturya ve Danimarka'nın belli bölgeleri hariç Avrupa'nın tamamına yakınını kapsıyor. Dünya genelinde Türkiye dahil 100'den fazla ülke bu kapsamda.

Yüksek risk bölgeleri: Almanya'dakinin çok üstünde vaka sayılarının görüldüğü ülkeler. Bu grup için 100 bin kişide görülen vaka limiti 200. Almanya'da şu an bu sayı 115. Almanya, 200 limitini aşan ülkeleri, yüksek risk grubuna sokuyor. Ancak 200 limitini geçmeyen bazı ülkeler de istisnai durumlarda bu gruba dahil edilebiliyor. Bu grupta; ABD, İsrail, İspanya, Portekiz, Mısır, Arnavutluk, Andorra, Bolivya, Bosna Hersek, Estonya, İran, Filistin, Kolombiya, Kosova, Letonya, Litvanya, Lübnan, Meksika, Karadağ, Kuzey Makedonya, Panama, Sırbistan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

Mutasyonlu virüs bölgeleri: Virüsün hayli bulaşıcı olan yeni türlerinin görüldüğü yerler. Şu ana kadar Birleşik Krallık, İrlanda, Güney Afrika ve Brezilya bu kategoride yer alıyor.

"Normal" risk bölgesinden gelen yolcular, Almanya'ya girdikten sonra en geç 48 saat içinde korona testi yaptırmak zorunda. Ayrıca 10 gün de karantinada kalmak zorundalar. Ancak bu kişiler, ülkeye girişten en az 5 gün sonra yapılan testin sonucunun negatif çıkması durumunda karantinadan çıkabilirler.

Yüksek risk grubundaki ülkelerle mutasyonlu virüs bölgeleri arasındaki fark, Almanya'ya girişte, üzerinden en fazla 48 saat geçmiş bir test sonucu ibra etme zorunluluğu. Ayrıca karantinadan muafiyet kuralları sıkılaştırılabiliyor. Bu karar eyalet yönetimlerinin tasarrufuna bırakılıyor.

DW,dpa / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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