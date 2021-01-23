Almanya: 20'den fazla ülke yüksek risk grubunda

Türkiye ise normal risk bölgesinde yer almaya devam ediyor.Almanya'nın korona önlemleri kapsamında yüksek risk bölgesi olarak sınıflandırdığı ülke sayısı ilk kez 20'yi aştı. Robert Koch Enstitüsü'nün internet sitesinde yayımlanan listede, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in yanı sıra birçok Alman'ın tatil için tercih ettiği İspanya, Portekiz ve Mısır gibi ülkeler de bulunuyor.

Pazar gününden itibaren bu ülkelerden Almanya'ya gelecek yolcular, daha sıkı kontrollere tabi tutulacak. Eyalet yönetimleri de ayrıca karantina koşullarını ağırlaştırma hakkına sahip olacak.

Almanya şu an risk bölgelerini üç kategoriye ayırmış durumda:

Normal risk bölgeleri: "Son yedi günde 100 bin kişide 50 yeni vaka" limitinin üstündeki ülkeler. Yunanistan, Finlandiya, Norveç, Avusturya ve Danimarka'nın belli bölgeleri hariç Avrupa'nın tamamına yakınını kapsıyor. Dünya genelinde Türkiye dahil 100'den fazla ülke bu kapsamda.

Yüksek risk bölgeleri: Almanya'dakinin çok üstünde vaka sayılarının görüldüğü ülkeler. Bu grup için 100 bin kişide görülen vaka limiti 200. Almanya'da şu an bu sayı 115. Almanya, 200 limitini aşan ülkeleri, yüksek risk grubuna sokuyor. Ancak 200 limitini geçmeyen bazı ülkeler de istisnai durumlarda bu gruba dahil edilebiliyor. Bu grupta; ABD, İsrail, İspanya, Portekiz, Mısır, Arnavutluk, Andorra, Bolivya, Bosna Hersek, Estonya, İran, Filistin, Kolombiya, Kosova, Letonya, Litvanya, Lübnan, Meksika, Karadağ, Kuzey Makedonya, Panama, Sırbistan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.