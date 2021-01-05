Almanya 31 Ocak'a kadar kapalı

Sosyal temas da ciddi şekilde sınırlandırılıyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanı bugün düzenledikleri toplantıda Aralık ortasından bu yana yürürlükte olan tam kapanma tedbirlerini ele aldı. Toplantıda, 10 Ocak'a kadar geçerli olan salgın önlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı. Önlemlerin uzatılması ile hastaneler üzerindeki yükün hafifletilmesi ve yüksek enfeksiyon sayılarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Karar metnine göre, federal hükümet ile eyalet yönetimleri sosyal temasın ciddi ölçüde sınırlandırılması üzerinde de uzlaştı. Karar doğrultusunda, aynı evde yaşayanlar dışarıda sadece bir kişi ile buluşabilecek.

Ayrıca enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu, 7 günlük yeni vaka değeri 100 bin kişi başına 200'ün üzerinde olan bölgelerde dolaşıma da sınırlama getirilecek. Yeni önlemlere göre, bu bölgelerde kişiler geçerli bir nedenleri olmadığı sürece sadece evlerinin 15 kilometre uzağına kadar gidebilecek.

"Bazı hastaneler sınıra dayandı"

Başbakan Merkel de toplantı sonrası alınan kararlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, önlemlerin uzatılmasını koronavirüsün daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni varyantı ile gerekçelendirdi. Varyantın enfeksiyon sayısını ve yoğun bakım servislerinin yükünü artırdığını söyleyen Merkel, bazı hastanelerin "sınıra dayandığını" ifade etti.