Almanya 31 Ülkeye Seyahat Kısıtlamasını Kaldırıyor Listede Türkiye Yok

Alman hükümetinin, Avrupa ülkelerinde tatil yapacak olanların Corona virüse karşı korunmasını öngören ortak kriterler düzenlenmesini istediği ve bu konuda söz konusu ülkelerle istişarelerin sürdüğü belirtildi. Bu kriterlerin başında, Almanya’da geçerli olan "Son yedi gün içinde 100 bin nüfusta en fazla 50 Corona virüs vakası" sınırı yer alıyor. Eyaletler arasında vaka ve ölü sayılarında çok büyük farklılıklar olan Almanya’da,100 bine 50 kriterinin aşılması durumunda, söz konusu bölgede Corona virüse karşı kaldırılan önlemlerin tekrardan alınması planlanıyor.

Yarın Bakanlar Kurulu’nda ele alınması ve kararlaştırılması planlanan tasarıda yer alan ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Plana göre, 26 Avrupa Birliği ülkesinin yanısıra AB’den çıkan İngiltere ve Schengen dahilindeki İzlanda, Norveç, İsviçre, Lichtensten olmak üzere 31 ülkeye seyahat uyarısının kaldırılması öngörülüyor.

Almanya, ülkede geçerli olan sosyal mesafe, hijyen, maske ve dezenfektan gibi kuralların diğer ülkelerde de aynı şekilde uygulanmasını talep ediyor. Ayrıca seyahat için yeşil ışık yakılacak ülkelerin, tatile gelenlerin Corona virüse yakalanmaları durumunda tedavi imkânlarının neler olduğunu gösteren bir taslak sunmasını da istiyor. Dışişleri Bakanlığı, 15 Haziran’dan itibaren tüm bu kriterleri derleyerek, kendi internet sayfasında seyahat uyarısı yerine ülkeler hakkında tek tek riskleri içeren seyahat bilgilerini derleyecek.

Hükümetin taslağındaki ülkeler arasında Türkiye henüz yer almıyor. Geçen hafta Alman Dışişleri Bakanı Maas, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla telefonda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Ankara’da görüşerek, Türkiye’yle Almanya arasında seyahatlerin nasıl başlayabileceği konusunu ele aldılar.

Maas, bu görüşmelerden sonra "Türkiye’nin de yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden bir destinasyon olabilmesini diliyoruz. Ancak bunu zamanı geldiğinde, ciddi sağlık kriterlerini gözeterek değerlendireceğiz. Görüşmelerimiz sürecek" ifadelerini kullandı. Ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye’nin Alman turistleri ağırlamak için hazır olduğu mesajını verdi. Aydın "Türkiye’de yetkili makamlar gerekli tüm önlemleri alıyor. Biz, federal hükümetin tüm bu gelişmeleri dikkate alarak karar vereceğinden eminiz. Türkiye turizm için AB üyesi birçok ülkeden açık ara daha iyi durumda ve gerekli önlemleri önceden aldı ve alıyor. Bu yüzden seyahat uyarısının kalkmamasını pek ihtimal dahilinde görmüyorum" dedi. Alman basınında çıkan haberlerde, Alman turizm sektörünün Maas’la Çavuşoğlu arasındaki görüşmelere büyük umutlar bağladığı ve iki ülke arasında turizmi açacak özel bir anlaşma hazırlandığı iddia edilmişti.