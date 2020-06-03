Almanya 31 Ülkeye Seyahat Yasağını Kaldırıyor Listede Türkiye Yok

Almanya, 15 Haziran itibariyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte İngiltere, İzlanda, Norveç, Liechtenstein ve İsviçre’ye yönelik seyahat yasaklarını kaldırıyor. Seyahat yasağı kaldırılan ülkeler arasında Türkiye yer almadı.

Söz konusu açıklamayı Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptı. Maas’ın açıklamasına göre Almanya 15 Haziran itibariyle toplamda 31 ülkeye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmış oluyor.

Alman Dışişleri Bakanı seyahat kısıtlaması yerine vatandaşlarına gidilecek ülkelerle ilgili seyahat uyarılarında bulunulacağını söyledi.

Milyonlarca Türk vatandaşının da yaşadığı Almanya’nın Türkiye’yle arasındaki seyahat yasağını kaldırıp kaldırmayacağı merak ediliyordu. Almanya’da hükümet AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelere yasağın kaldırılması konusunda AB’nin kararları doğrultusunda değerlendirmeler yapacaklarını belirtiyor.

Türk Hava Yolları dün aralarında Almanya’nın da bulunduğu ülkelerden Türkiye’ye 18 Haziran’dan itibaren uçuşlara başlayacağını açıklamıştı. Bu durumda uçuşların da sadece Almanya’dan Türkiye’ye olması muhtemel görünüyor.

