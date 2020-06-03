HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya 31 Ülkeye Seyahat Yasağını Kaldırıyor Listede Türkiye Yok

Almanya 31 Ülkeye Seyahat Yasağını Kaldırıyor Listede Türkiye Yok

03.06.2020 13:28 | Son Güncelleme

Almanya, 15 Haziran itibariyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte İngiltere, İzlanda, Norveç, Liechtenstein ve İsviçre’ye yönelik seyahat yasaklarını kaldırıyor. Seyahat yasağı kaldırılan ülkeler arasında Türkiye yer almadı

Almanya 31 Ülkeye Seyahat Yasağını Kaldırıyor Listede Türkiye Yok

Almanya, 15 Haziran itibariyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte İngiltere, İzlanda, Norveç, Liechtenstein ve İsviçre’ye yönelik seyahat yasaklarını kaldırıyor. Seyahat yasağı kaldırılan ülkeler arasında Türkiye yer almadı.

Söz konusu açıklamayı Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptı. Maas’ın açıklamasına göre Almanya 15 Haziran itibariyle toplamda 31 ülkeye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmış oluyor.

Alman Dışişleri Bakanı seyahat kısıtlaması yerine vatandaşlarına gidilecek ülkelerle ilgili seyahat uyarılarında bulunulacağını söyledi.

Milyonlarca Türk vatandaşının da yaşadığı Almanya’nın Türkiye’yle arasındaki seyahat yasağını kaldırıp kaldırmayacağı merak ediliyordu. Almanya’da hükümet AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelere yasağın kaldırılması konusunda AB’nin kararları doğrultusunda değerlendirmeler yapacaklarını belirtiyor.

Türk Hava Yolları dün aralarında Almanya’nın da bulunduğu ülkelerden Türkiye’ye 18 Haziran’dan itibaren uçuşlara başlayacağını açıklamıştı. Bu durumda uçuşların da sadece Almanya’dan Türkiye’ye olması muhtemel görünüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

En Çok Okunan Haberler

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Türkiye'den George Floyd açıklaması

Türkiye'den George Floyd açıklaması

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilmişti! Babası olayı anlattı

Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilmişti! Babası olayı anlattı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Diğer Haberler
TSK'da 4562 personel ihraç edildi, 531 emekli askerin rütbeleri geri alındı

OHAL'den bu yana 4562 personel ihraç edildi

Nevşin Mengü, yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi

Nevşin Mengü, yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi

İstanbul'da çete savaşları! Pusuya düşürüp çapraz ateşe tuttular

İstanbul'da çete savaşları! Kalaşnikofla saldırdılar

'Operasyon köpeğiyle işkence' iddiasına Diyarbakır Valiliği'nden açıklama

'Operasyon köpeğiyle işkence' iddiasına açıklama

Alaşehir'de köpeği fırça sapıyla döven kişiye verilen ceza belli oldu

Köpeği fırça sapıyla döven kişiye verilen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.