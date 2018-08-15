HABER

Almanya 46 Afganı daha sınır dışı etti

15.08.2018 09:14 | Son Güncelleme

Almanya'dan sınır dışı edilen 46 Afgan mülteci Kâbil'e götürüldü.

Almanya 46 Afganı daha sınır dışı etti

Almanya'nın ülkesine gönderdiği Afganların sayısı 350'ye ulaştı.Almanya'da iltica başvuruları kabul edilmeyen 46 Afgan daha sınır dışı edilerek Münih'ten kalkan bir uçakla Kâbil'e götürüldü. 2016 yılının Aralık ayından bu yana Afganistan'a yapılan "toplu sınır dışı" operasyonunda ülkeden ayrılmak zorunda kalanların sayısı böylece 15'e yükseldi. Şimdiye kadar toplam 350 Afgan'ın ülkesine geri gönderildiği öğrenildi. Temmuz ayında uçakla Afganistan'a gönderilen 69 kişilik gruptaki mülteci adaylarından biri Kâbil'e vardıktan sonra intihar etmişti.

Hükümet kuvvetleriyle savaşan radikal İslamcı Taliban ve terör milisi IŞİD'in saldırılarını arttırması nedeniyle iltica başvurusu ret edilen Afganların sınır dışı edilmesi Almanya'da tartışmalara neden oluyor.

Taliban geçen hafta Afganistan'ın doğusundaki stratejik önemi olan Gazne kentine saldırmış ve Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre çarpışmalarda 100 güvenlik görevlisiyle 20 sivil ve 200 dolayında da Taliban mensubu ölmüştü.

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREfsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...Efsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...
Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...
Türkiye'den ABD ürünlerine ek vergiTürkiye'den ABD ürünlerine ek vergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunan mevkidaşından Akar'a davet

Yunan mevkidaşından Akar'a davet

Ölü sayısı 35'e yükseldi, enkazdan hala yardım çığlıkları yükseliyor!

Ölü sayısı 35'e yükseldi, enkazdan hala yardım çığlıkları yükseliyor!

Hitler benzetmesi nedeniyle bir kişiye 'Erdoğan'a hakaret' soruşturması açıldı

Hitler benzetmesi nedeniyle bir kişiye 'Erdoğan'a hakaret' soruşturması açıldı

Türkiye'nin boykot kararı ABD'yi ne kadar etkiler?

Türkiye'nin boykot kararı ABD'yi ne kadar etkiler?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.