Almanya 50 sığınmacı çocuğa kapılarını açıyor

On AB ülkesi, kamplarda yalnız başına kalan bin 600 çocuk ve genci kabul edeceğini bildirmişti.Almanya, Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarından yanında ailesi olmayan 50 çocuğu kabul etmeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili kararın bugün Bakanlar Kurulu toplantısında alınması bekleniyor. Reşit olmayan sığınmacı çocukların, imkanlara göre, gelecek haftadan itibaren Almanya’ya getirilmesi planlanıyor. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, koronavirüs salgını nedeniyle iki hafta karantina altında tutulacak çocuklar, bu sürenin ardından farklı eyaletlere yerleştirilecek.

Daha önce de Lüksemburg, yanında ailesi olmayan 12 çocuğu kabul edeceğini duyurmuştu. Çok sayıda Avrupa Birliği ülkesi Mart ayı başında Yunan adalarında yanında ailesi veya yakını olmayan 18 yaş altındaki yaklaşık bin 600 çocuğun kabul edilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Bakanlığın açıklamasına göre, Almanya ve Lüksemburg’un yanı sıra Fransa, Portekiz, İrlanda, Finlandiya, Hırvatistan, Litvanya, Belçika ve Bulgaristan da, sığınmacı çocukları kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sığınmacı çocukların bu ülkelere getirilmesinin gecikmesinin "anlaşılabilir" olduğu belirtildi.