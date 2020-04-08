HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya 50 sığınmacı çocuğa kapılarını açıyor

Almanya 50 sığınmacı çocuğa kapılarını açıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 09:05 | Son Güncelleme

Almanya Yunan adalarından ilk etapta 50 sığınmacı çocuğun ülkeye getirilmesini planlıyor.

Almanya 50 sığınmacı çocuğa kapılarını açıyor

On AB ülkesi, kamplarda yalnız başına kalan bin 600 çocuk ve genci kabul edeceğini bildirmişti.Almanya, Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarından yanında ailesi olmayan 50 çocuğu kabul etmeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili kararın bugün Bakanlar Kurulu toplantısında alınması bekleniyor. Reşit olmayan sığınmacı çocukların, imkanlara göre, gelecek haftadan itibaren Almanya’ya getirilmesi planlanıyor. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, koronavirüs salgını nedeniyle iki hafta karantina altında tutulacak çocuklar, bu sürenin ardından farklı eyaletlere yerleştirilecek.

Daha önce de Lüksemburg, yanında ailesi olmayan 12 çocuğu kabul edeceğini duyurmuştu. Çok sayıda Avrupa Birliği ülkesi Mart ayı başında Yunan adalarında yanında ailesi veya yakını olmayan 18 yaş altındaki yaklaşık bin 600 çocuğun kabul edilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Bakanlığın açıklamasına göre, Almanya ve Lüksemburg’un yanı sıra Fransa, Portekiz, İrlanda, Finlandiya, Hırvatistan, Litvanya, Belçika ve Bulgaristan da, sığınmacı çocukları kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sığınmacı çocukların bu ülkelere getirilmesinin gecikmesinin "anlaşılabilir" olduğu belirtildi.

Meclis Başkan Yardımcısı Roth’tan tepki

Almanya’nın ilk etapta sadece 50 sığınmacı çocuğu kabul etmeyi planlaması tepkilere de yol açtı. Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, bu sayının yeterli olmadığını söyledi. Yeşiller partisinin eski lideri Roth, atılan adımı "Çoktan yapılmalıydı ve aynı zamanda çok da az" sözleriyle değerlendirdi. Almanya’nın söz verdiği gibi risk altındaki 350 sığınmacı çocuğu kabul etmesi gerektiğini belirten Roth, aynı zamanda insani sorumluluğunu da yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Roth, koronavirüs salgını öncesinde de Yunan adalarında kapasitelerinin üzerinde dolu olan kamplarda "insani felaket ve insan hakları açısından utanç yaşandığını" söyledi.

AFP,KNA,dpa / JD,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...

En Çok Okunan Haberler

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Diğer Haberler
Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı: Dünya Koronavirüsten ne zaman kurtulur?

DSÖ: Dünya koronavirüsten ne zaman kurtulur?

İtalyan belediye başkanı isyan etti: Kan emici tefeciler

İtalyan belediye başkanı isyan etti: Kan emici tefeciler

ABD’de mikro iğneli bant şeklinde koronavirüs aşı prototipi geliştirildi

İşte mikro iğneli bant şeklinde koronavirüs aşı prototipi

Süper Ay, koronavirüs salgının bitişi olarak yorumlandı

Süper Ay, koronavirüs salgının bitişi olarak yorumlandı

Binlerce Vuhanlı kentten ayrılmaya çalışıyor

Binlerce Vuhanlı kentten ayrılmaya çalışıyor

Güzellik kraliçesi doktorluğa döndü

Güzellik kraliçesi eski mesleğine döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.