Almanya AB dışındaki ülkelere seyahat uyarısını uzatmayı planlıyor

Ancak bazı kriterleri yerine getirilen ülkeler için istisna yapılabilecek.Almanya’nın koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına yaptığı "yurtdışına seyahat etmeyin” uyarısını Avrupa harici 160 ülke için 31 Ağustos'a kadar uzatmayı planladığı bildirildi. Üçüncü ülkeler için seyahat uyarısının 15 Haziran'da sona ermesi öngörülüyordu.

Düzenlemenin Çarşamba günü yapılacak bakanlar kurulu toplantısında onaylanacağını bildiren ajanslar, düşük seviyede vaka olan bazı ülkeler için ise seyahat uyarısının kaldırılabileceğini duyurdu.

Almanya seyahat uyarısını 15 Haziran'dan itibaren 26 AB ülkesi ile İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein için kaldırma kararı almıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas geçen hafta bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada Alman vatandaşlarından bakanlığın güncel seyahat tavsiyelerini yakından takip etmelerini istemişti.

Mart ayında, salgın nedeniyle 240 bini aşkın Alman vatandaşını ülkeye geri getirebilmek için yoğun bir çalışmak yürütmek zorunda kalan Maas, "Bu yaz bunu tekrarlamayacağız” uyarısında bulunmuştu.

Reuters, dpa/ SSB, TY

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