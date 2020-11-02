Almanya ABD Seçimlerini Yakın Takibe Aldı

ABD başkanlığı seçimleri Almanya’da da çok yakından takip ediliyor. Washington ve Berlin arasındaki ilişkilerin son yıllarda daha önce benzeri görülmemiş gerilimli bir dönemden geçmesi seçime olan ilginin daha da artmasının temel nedenleri arasında sıralanıyor.

Alman kamuoyu, medya ve siyasetinin tercihinin Biden olması dikkat çekiyor. Yapılan kamuoyu anketlerine göre, Almanlar'ın yüzde 60’ı seçimlerinden Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın zaferle çıkmasını istiyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ı ikinci kez ABD Başkanı olarak görmek isteyen Almanlar’ın oranı sadece yüzde 13. İki adayı da desteklemeyenlerin oranı yüzde 25. Almanya’daki Trump karşıtlığının öncelikli nedeni ABD’ye yönelik bakış açısının son yıllarda neredeyse tümüyle değişmesi.

Almanya Obama ve Clinton’ı desteklemişti

2008 ve 2012’deki Amerikan başkanlık seçimleri öncesinde Barack Obama’nın uluslararası kamuoyundan en çok destek aldığı ülkelerin başında Almanya geldi. 2016’da da başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere Alman siyasetinin önde gelen isimleri gönüllerinden geçen adayın Demokrat Parti’den Hillary Clinton olduğunu açık bir şekilde dile getirdiler. Seçim çalışmaları kapsamında, sığınmacı politikaları nedeniyle Merkel‘i sert bir dille eleştirerek, dünyayı felakete sürüklemekle suçlayan Trump’ın sürpriz bir şekilde başkanlığa seçilmesi, Almanya'da siyaset dünyasında uzun süre şaşkınlık ve endişeye yol açtı. Hatta o dönemde Dışişleri Bakanı, daha sonra Cumhurbaşkanı olan Frank Walter Steinmeier, seçim sonucunu "ağır bir şok" olarak tanımladı. Merkel ise, Trump’ı kutlamak için neredeyse bir hafta beklerken, o dönemde oluşan soğuk hava dört yıl boyunca sürdü.