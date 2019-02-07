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Almanya: ‘ABD’nin İade Talebini Reddetmek Zorundaydık’

07.02.2019 20:25 | Son Güncelleme

Almanya’da radikal İslamcı terör hücresi üyesi Adem Yılmaz'ın cezasını tamamlamasından sonra Türkiye'ye gönderilmesi ABD ile Almanya arasında diplomatik gerginliğe yol açtı

Almanya: ‘ABD’nin İade Talebini Reddetmek Zorundaydık’

Almanya’da “Sauerland Grubu” olarak bilinen radikal İslamcı terör hücresi üyesi Adem Yılmaz'ın cezasını tamamlamasından sonra sınır dışı edilerek, Türkiye'ye gönderilmesi ABD’nin sert tepkisine neden olurken, Alman makamları mevcut yasalar gereği başka seçenekleri olmadığını açıkladı.

Davaya bakan Frankfurt Mahkemesi’nin sözcüsü Gundula Fehns-Boer, Perşembe günü Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada Amerika’nın Yılmaz’ın iade edilmesi yönündeki talebini çifte yargılama yasağı nedeniyle reddetmekten başka yasal bir alternatifleri olmadığını belirtti ve “Amerika, iddianamesini şu ana kadar zaten cezası verilmiş suçların dışında tutmuş olsaydı, o zaman iade edebilirdik” dedi.

Adem Yılmaz’ın Türkiye’ye gönderilmesiyle ilgili açıklamanın ardından Amerika Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan, IŞİD’le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Washington’da bulunan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la görüştü.

İkili arasında Çarşamba günü yapılan görüşmenin ardından Amerika Adalet Bakan Vekili Matthew Whitaker tepkili bir açıklama yaptı ve “Almanya’nın Adem Yılmaz gibi tehlikeli bir teröristi, iki Amerikan askerinin öldürülmesine yardımcılık yapmaktan yargılanması için Amerika’ya iade etmek yerine Türkiye’ye sınırdışı etmiş olmasından ciddi anlamda üzüntü duyuyoruz” dedi.

İstanbul Atatürk Havaalanı’nda yetkililerce gözaltına alındığı bildirilen Yılmaz hakkında Türkiye’de bir suçlama olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkili, Türk savcıların Yılmaz’ı soruşturma altına alacağını kaydetti.

Adem Yılmaz ve üyesi olduğu “Sauerland Grubu”, 2007 yılında Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti içindeki Sauerland’de yakalanmıştı. Operasyonun düzenlendiği evde bomba yapımında kullanılan 700 kilogram hidrojen peroksitin yanı sıra çeşitli saldırı planları ele geçirilmişti.

Almanya’daki Amerikan üslerindeki süpermarketlere, Amerikalılar’ın gittikleri gece kulüpleri ve havalimanlarına saldırı düzenlemeyi planmakla suçlanan Yılmaz, yargılandığı Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Grubun El Kaide bağlantılı diğer üç üyesi ise beş ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları almıştı.

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