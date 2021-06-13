Almanya Adalet Bakanı: Maske zorunluluğu gözden geçirilsin

Almanya'da koronavirüs vaka sayılarında düşüşün sürmesi maske zorunluluğuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Christine Lambrecht, eyalet yönetimlerinden maske zorunluluğunun ne derece gerekli olduğunun gözden geçirilmesini istedi. Bakan, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Eyaletlerdeki yetkililer, insidans değerinin düşmeye devam etmesi halinde maske zorunluluğunun ölçülü bir uygulama olup olmadığını titizlikle gözden geçirmeliler" dedi. Bakan bunun öğrencilerin maske takmak zorunda olduğu okullar için de geçerli olduğunu belirtti.

Federal Meclis'in Hür Demokrat Partili (FDP) Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki ise maske zorunluluğunun yürürlükten kaldırılmasını talep etti. Kubicki, "İnsidans değerinin 35'in altında olduğu bölgelerde devlet bir temel hakkı genel olarak bütün vatandaşlar için kısıtlayamaz" dedi. Enfeksiyon yasası doğrultusunda özellikle dışarıda uygulanan maske zorunluluğunun kaldırılmasını beklediğini ifade eden politikacı, "Eyalet hükümetleri hızlı bir şekilde yönetmeliklerini değiştirmeli, yoksa idari mahkemelerin kararları ile bunu yapmaya mecbur olacaklar" dedi.