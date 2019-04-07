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Almanya, Afganistan’daki askerlerini kendi uçaklarıyla taşıyamıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 19:46 | Son Güncelleme

Azerbayca’ın, Avrupa’dan asker taşımacılık için gerekli geçiş izinlerini vermeyince Almanya kendi askerlerini ABD uçaklarıyla veya sivil tarifeli seferlerle taşımak zorunda kaldı.Alman ordusunun haftalık ihtiyaçları için kullandığı askeri uçağın aktarma yaptığı Azerbaycan’dan izin gelmemesi üzerine, uçuşlar iptal edildi.

Almanya, Afganistan’daki askerlerini kendi uçaklarıyla taşıyamıyor

Azerbayca’ın, Avrupa’dan asker taşımacılık için gerekli geçiş izinlerini vermeyince Almanya kendi askerlerini ABD uçaklarıyla veya sivil tarifeli seferlerle taşımak zorunda kaldı.
Alman ordusunun haftalık ihtiyaçları için kullandığı askeri uçağın aktarma yaptığı Azerbaycan’dan izin gelmemesi üzerine, uçuşlar iptal edildi. Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Marmul NATO Üssü’nde görev yapan bin 300 Alman askeri, Nisan sonuna kadar Amerikan C17 uçuklarıyla nakledileceği açıklandı.
Yeniden izin alınması için NATO’nun Azerbaycan’la görüşme konusunda yavaş davranmasıyla Nisan ayındaki sevkiyatlarının aksadığını iddia eden Alman medyası, krizin Almanya ile NATO arasında son yıllarda yaşanılan sorunlardan kaynaklandığı vurgulandı. Almanya Savunma Bakanlığı, mevcut askeri hava ulaştırma kapasitesinin şu anda yetersiz olduğunu yeni rotalar belirlemek için çalıştıklarını açıkladı.
Almanya’nın 2001 yılından beri Afganistan’da askerleri bulunuyor.

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