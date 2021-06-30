Almanya Afganistan’dan Tamamen Çekildi

Almanya Afganistan’daki son grup askerini de çekerek ülkede 20 yıldır Amerikan ve koalisyon askerleriyle birlikte devam ettirdiği varlığını sonlandırdı. ABD ve NATO orduları askerlerini Başkan Joe Biden’ın talimatı doğrultusunda Afganistan’dan 11 Eylül’e kadar çekmeyi planlıyor.

Çekilme süreci resmi olarak 1 Mayıs’ta başlamıştı. Almanya Salı gecesi Afganistan’ın kuzeyindeki üste bulunan 250 askerini uçakla tahliye etmesinin ardından ülkeden çekildiğini açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Twitter’dan paylaştığı açıklamada, “20 yıllık görevin ardından son askerlerimiz Afganistan’dan bu akşam ayrıldı. Eve dönüş yolundalar. Tarihi bir sayfa kapanıyor, Almanya Silahlı Kuvvetleri’ni şekillendiren ve ona meydan okuyan ve Alman ordusunun kendisini savaşta kanıtladığı bir görev sona eriyor” ifadelerini kullandı.

Alman bakan 2001 yılından bu yana Afganistan’daki görevde yer alan 150 bin Alman kadın ve erkek askere teşekkür ederek başarılarından gurur duyabileceklerini söyledi.

Alman ordusundan yapılan açıklamaya göre Almanya Afganistan’da 39’u çatışmalarda ve saldırılarda olmak üzere 59 askerini kaybetti. Afganistan’da hayatını kaybeden ve yaralananları anan Almanya Savunma Bakanı, “Unutulmayacaksınız” dedi.

Başkan Biden Nisan ayı ortasında çekilme planını açıkladığında Almanya’nın Afganistan’da 1,100 askeri bulunuyordu. Bu askerler NATO’nun liderliğinde muharip olmayan askeri misyonun bir parçası olarak Taleban direnişiyle mücadele eden Afgan askerlerini eğitmek, danışmanlık yapmak görevlerini yerine getiriyordu.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, NATO ülkelerinin askeri misyonlarını tamamlamaya hazırlanmalarının devletler arasındaki ikili ilişkilerin sona erdiği anlamına gelmediğini belirterek Afganistan’ın Almanya ile yakın ilişki ve işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.

Rahmetullah Andar yaptığı açıklamada Alman askerlerinin güvenlik güçleriyle yoğun eğitim gerçekleştirdiği ve bu işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

ABD’nin liderliğindeki uluslararası güçler çekilmeye başladığından bu yana Afganistan’da çatışmalar tırmandı. Taleban militanları son iki ay içinde ülkedeki 419 bölgenin 100’ünü ele geçirdiklerini iddia etti.

NATO Kararlı Destek misyonu sözcüsü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, çekilme sürecinin düzenli ve koordineli şekilde ilerlediğini belirtti.

Taleban’ın ilerleme sağlaması, uluslararası güçlerin ülkeden tamamen ayrılmasının ardından örgütün Afganistan’ın kontrolunu tamamen ele geçirmeyi amaçlayacağı konusundaki kaygıları artırdı.

ABD’nin liderliğindeki uluslararası koalisyon, 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül terör saldırılarından günler sonra 2001 yılının Ekim ayında Afganistan’ı işgal etmişti. İşgalin ardından ABD’nin saldırılardan sorumlu tuttuğu El Kaide lideri Usame bin Ladin ve onun danışmanlarına koruma sağlayan İslamcı Taleban devrilmişti.

Taleban daha sonra Afgan güçlerine ve ülkede görev yapan yabancı güçlere karşı ölümcül bir direniş başlatmıştı. Afganistan topraklarının yarısı şu anda ya örgüt kontrolunda ya da bu bölgelerin bazılarında çatışmalar hala devam ediyor.

Afganistan’dan çekilme süreci 2020 yılı Şubat ayında Washington’un Taleban’la müzakere ettiği anlaşmaya dayanıyor. ABD ve koalisyon güçlerinin çekilmesi karşılığında direnişçiler de uluslararası güçlere yönelik saldırıları durdurma ve teröristlerin Afganistan topraklarını başka ülkelere yönelik saldırılarda kullanmasını engelleme vaadinde bulunmuştu.

Taleban Eylül ayında Katar’da ABD’nin desteklediği Afgan hükümetinin temsilcileriyle barış görüşmelerini başlatmıştı. Ancak diyalog sürecinde şimdiye kadar önemli bir ilerleme sağlanamamıştı.

Afganistan’daki yabancı askerlerin ABD’li komutanı Salı günü yaptığı açıklamada ülkede gittikçe kötüleşen güvenlik durumundan çok endişeli olduğunu belirtti.

Çekilme sürecini yöneten General Austin Scott Miller Afganistan’ın başkenti Kabil’de basin mensuplarına yaptığı açıklamada “genel güvenlik durumunun iyi olmadığını; Taleban’ın son dönemde toprak kazanmasının kaygı verici olduğunu” söyledi.

Brown Üniversitesi bünyesinde bulunan Savaşın Maliyeti Projesi Nisan ayında Afganistan’da 20 yıldır devam eden savaşta 2,400’ü Amerikan askeri olmak üzere 241 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve savaşın ABD’ye 2,26 trilyon dolara mal olduğunu belirtmişti.

Bu haberde AFP ajansından bilgi kullanılmıştır.

