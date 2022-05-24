Almanya Afrika’dan Doğalgaz ve Hidrojen Almak İstiyor

Almanya, Rusya'nın Ukrayna’ya tam 3 ay önce başlattığı savaşla birlikte, Rus doğalgaz ve petrol kaynaklarına alternatif bulmak için arayışlarına hız verdi.

Ülke yıl sonuna kadar Rusya'dan enerji ithalatından bağımsız olmayı hedeflerken, alternatif enerji kaynakları konusundaki arayışını hızla sürüyor. Nitekim Başbakan Olaf Scholz’un 3 günlük Afrika ziyareti özellikle doğalgaz için arayışta önemli rol oynuyor.

Senegal, Nijer ve Güney Afrika ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Zelenski tarafından davet edilmesine rağmen Ukrayna’yı ziyaret etmediği için ülkede muhalefet partileri tarafından eleştirilen Scholz’un ilk durağı Senegal oldu. Scholz’e ekonomi dünyasından, işadamları ve enerji uzmanlarından oluşan çok büyük bir delegasyonun eşlik etmesi dikkat çekti.

Alman başbakanı, son yıllarda Atlantik‘in deniz yataklarında yaptığı sondaj çalışmaları sonrasında, dünyanın en zengin doğalgaz rezervlerine sahip olan Senegal'in yenilenebilir enerji projelerine Almanya’nın destek vereceğini ve iki ülkenin bu konuda ortak çıkarlarının olduğunu duyurdu.

Almanya’dan güneş enerjisi panelleri konusunda destek beklediklerini söyleyen Senegal Başbakanı Macky Sall, ülkesinin LNG üretiminin gelecek yıl 2,5 milyon ton ve 2030'a kadar 10 milyon tona çıkaracağını, Avrupa pazarına LNG sağlamak istediklerini açıkladı.

Scholz’un ikinci durağı dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Nijer oldu. Başta Boko Haram olmak üzere radikal İslamcı terör örgütlerine karşı mücadeleyi koordine eden "Gazelle Misyonu" kapsamında Nijer’de konuşlanan 200 Alman askerlerinin bulunduğu askeri kampı ziyaret eden Scholz, bu ülkeyle de enerji ve madencilik alanında ortak çalışmalar yapılacağını duyurdu.

Scholz’un üçüncü durağı ise Almanya’nın Afrika’daki en önemli ekonomik ortağı Güney Afrika‘ydı. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile başkent Pretoria‘da biraraya gelen Scholz, Afrika’da faal bine yakın Alman şirketin 600’ünün Güney Afrika’da bulunduğunu belirterek, bundan sonra özellikle enerji sektöründeki ortak projelerin ön plana çıkarılacağını ifade etti.

Güney Afrika geniş su, rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarına sahip. İkili görüşmelerde Almanya’nın Güney Afrika’da fotovoltaik (ışığın elektrik enerjisine dönüştürülmesi) ve rüzgar tesislerinin kurulmasına destek sağlamasının yanısıra, aynı zamanda hidrojen ortaklığı hedeflendiği de belirtiliyor. Almanya, ulusal hidrojen stratejisi uyarınca 2030 yılına kadar hidrojen kullanımını 3 kat arttırmayı hedeflerken, hidrojeni ülke dışından getirmeyi planlıyor.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pando, ülkesinin 2030'a kadar yenilenebilir enerjiye 7,2 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediğini ve sürdürülebilir enerji üretimine geçiş konusunda Almanya’nın uzun yıllara dayalı deneyimlerinden faydalanmak istediklerini bildirdi. Güney Afrika son dönemde Brezilya, Hindistan, Çin gibi ülkelerle enerji geliştirme programları hazırlarken Rusya ile de nükleer enerji işbirliği anlaşması yapmıştı.

Berlin, Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden de enerji alacak

Almanya’nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltma, hatta tümden sonlandırma çabaları kapsamında Yeşiller Partili Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmeler yapmış ve sıvılışatırılmış doğalgaz alımı konusunda anlaşmalara imza atmıştı. Almanya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali öncesinde doğalgazının yüzde 55'ini, kömürün yüzde 50’sini, petrolün de yüzde 30'unu Rusya'dan ithal ediyordu.

Habeck, bundan kısa bir süre önce, son haftalarda Rus petrolünün Almanya'daki petrol tüketimindeki payının yüzde 12'ye gerilediğini, Rus kömürüne olan bağımlılığın ise yüzde 8'e düştüğünü haber verdi. Bu gelişmelerin Rusya’ya petrol ambargosu olasılığını güçlendirdiği tahmin ediliyor. Nitekim Robert Habeck, AB'nin Rus petrolünün ithalatına ambargo koyma kararını birkaç gün içinde kabul etmesini beklediğini söyledi.

Senegal ve Güney Afrika G7 zirvesine davet edildi

Bu arada Başbakan Olaf Scholz, Afrika ziyaretleri kapsamında Senegal ve Güney Afrika’yı önümüzdeki ay yapılacak olan G7 zirvesine konuğu olarak davet etti. Dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinden oluşan ülkelerin 26-28 Haziran arasında planlanan zirvesine Hindistan, Endonezya ve Arjantin de davet edildi.

