Almanya, Afrika'ya yönelik yatırım fonu kuruyor

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Afrika’da işlerini büyütmeleri için bir yatırım fonu kuracaklarını açıkladı.

Berlin’de düzenlenen Afrika Yatırım Konferansı'nda konuşan Merkel, kurulacak fonun Avrupa ve Afrikalı şirketlere kredi sağlayarak yardımcı olacağını söyledi.

Merkel, “Afrika ve Avrupalı KOBİ’lere yönelik bir kalkınma yatırım fonu oluşturacağız. Bu yatırım fonu, kıtada piyasalara yeni girişleri mümkün kılmak için sermaye yatırımlarını ve kredileri finanse etmeye yöne kullanılacak.” dedi.

Hükümetin Afrika’da politik ve ödeme risklerine karşı Alman şirketlerini korumak için çalışma yaptığını belirten Merkel, kıtadaki ülkelerde yatırım ortamının iyileşmesine de yardımcı olduklarını ifade etti.

Merkel, Afrika kıtasındaki şirketler ve kurumlarla istihdam ve eğitim konusunda da iş birliği yapmak istediklerini dile getirerek, belirli sektörlerin uygun yerlerde geliştirilmesi için ticari ve sanayi bölgelerinin kurulmasıyla ilgilendiklerini kaydetti.