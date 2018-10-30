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Almanya, Afrika'ya yönelik yatırım fonu kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 20:12 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Afrika ve Avrupalı KOBİ’lere yönelik bir kalkınma yatırım fonu oluşturacağız" - "Bu yatırım fonu, kıtada piyasalara yeni girişleri mümkün kılmak için sermaye yatırımlarını ve kredileri finanse etmeye yönelik kullanılacak"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Afrika’da işlerini büyütmeleri için bir yatırım fonu kuracaklarını açıkladı.

Berlin’de düzenlenen Afrika Yatırım Konferansı'nda konuşan Merkel, kurulacak fonun Avrupa ve Afrikalı şirketlere kredi sağlayarak yardımcı olacağını söyledi.

Merkel, “Afrika ve Avrupalı KOBİ’lere yönelik bir kalkınma yatırım fonu oluşturacağız. Bu yatırım fonu, kıtada piyasalara yeni girişleri mümkün kılmak için sermaye yatırımlarını ve kredileri finanse etmeye yöne kullanılacak.” dedi.

Hükümetin Afrika’da politik ve ödeme risklerine karşı Alman şirketlerini korumak için çalışma yaptığını belirten Merkel, kıtadaki ülkelerde yatırım ortamının iyileşmesine de yardımcı olduklarını ifade etti.

Merkel, Afrika kıtasındaki şirketler ve kurumlarla istihdam ve eğitim konusunda da iş birliği yapmak istediklerini dile getirerek, belirli sektörlerin uygun yerlerde geliştirilmesi için ticari ve sanayi bölgelerinin kurulmasıyla ilgilendiklerini kaydetti.

Alman Yatırım ve Kalkınma Ajansının (DEG) değeri 1 milyar avroyu bulacak fonu yönetmesi bekleniyor.

Almanya, 2017’de G20 dönem başkanlığında, Afrika’daki yatırım faaliyetlerini güçlendirmek üzere bir “Compact for Africa” anlaşması üzerinde çalışmıştı.

Bu kapsamda, bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin de aralarında bulunduğu Afrika'dan devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı konferans düzenlenmişti.

Konferansa, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ve Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim de katılmıştı.

- Almanya'nın toplam ticareti 26,1 milyar dolar

Yatırımlar yoluyla Afrika'nın göç veren ülkelerinin istikrara kavuşmasına ve kalkınmasına yardımcı olmayı da hedefleyen Almanya, aynı zamanda kıtadan Avrupa’ya gelen göçmen sayısını da azaltmayı hedefliyor.

Afrika kıtasıyla Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere bakıldığında, Almanya'nın Afrika ülkelerine yaptığı ihracatın toplam ihracat içindeki payı sadece yüzde 2'ye denk geliyor.

Almanya’nın geçen yıl Sahra Altı Afrika ile toplam ticareti 26,1 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu da Avrupa’nın en büyük ekonomisinin sadece yüzde 1,1’lik dış ticaretine denk geliyor. Alman iş dünyası, karşılıklı ticareti daha yüksek rakamlara çıkarmak ve Afrika'nın ihracat payını artırmak için Afrika ile Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı (EPSs) da tartışıyor.

Merkel, bu yılın ağustos ayında, Batı Afrika ülkeleri Senegal, Gana ve Nijerya'yı ziyaret ederek, özel yatırımlar konusunda destek olabilecekleri mesajını vermişti.

Öte yandan, Uluslararası Göç Örgütüne göre bu yıl yaklaşık 119 binden fazla insan Afrika’dan Avrupa’ya geldi.

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Afrika Almanya Başbakanı Angela Merkel yatırım fonu

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