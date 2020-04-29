Almanya Afrin’deki saldırıyı kınadı

Almanya, dün Afrin'de akaryakıt tankeri ile düzenlenen ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin ölümüne yol açan saldırıyı kınadı.

Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Afrin kentinde yapılan saldırıyı "terör saldırısı” olarak tanımlanırken, "bunun en sert şekilde kınandığı” ifade edildi.

Saldırıda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu onlarca sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, "bir kez daha, çok uzun bir süredir devam eden ihtilaf, acı çeken Suriye toplumunun sırtından yürütüldü” denildi.

Açıklamada, BM'nin Suriye'de sürdürülebilir ateşkes tesis edilmesi çağrısına destek verildiğine vurgu yapıldı, bunun özellikle Ramazan ayında ve koronavirüs salgını sırasında önem taşıdığının altı çizildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı ayrıca Suriye'de savaşın ve terörün son bulması, barışçıl çözüm sağlanması için de Federal Hükümetin çabalarını sürdüreceğine dikkat çekti.

Türkiye Savunma Bakanlığı dün gerçekleşen saldırıdan, PKK/YPG'yi sorumlu tutmuş, açıklamasında, "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı” ifadelerine yer vermişti. Saldırıda 11'i çocuk 40 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Alman Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında "terör saldırısı” tanımını kullanmakla birlikte, herhangi bir örgüt ismine yer vermedi.

DW /DA, TY

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