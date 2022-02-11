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Almanya: Anayasa Mahkemesi'nden "aşı zorunluluğu" kararı

11.02.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, sağlık kuruluşları ve bakımevlerinde çalışanlara aşı zorunluluğu uygulanmasını onayladı.

Almanya: Anayasa Mahkemesi'nden "aşı zorunluluğu" kararı

Uygulama, 15 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.Almanya'de Federal Anayasa Mahkemesi, sağlık ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulamasının iptali talebiyle yaklaşık 300 kişiden gelen acil şikayet başvurusuna yanıt verdi. İlgili yasal düzenlemenin planlandığı gibi Mart ortasından itibaren yürürlüğe girmesine onay veren Anayasa Mahkemesi, aşı zorunluluğunun geçici olarak askıya alınması talebini reddetti. Mahkeme, aşı zorunluluğunun anayasaya uygun olup olmadığına ilişkin kapsamlı incelemenin ise henüz tamamlanmadığına dikkat çekti.,

Almanya'da Federal Meclis, 10 Aralık 2021 tarihinde sağlık ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmesini öngören yasal düzenlemeyi onaylamıştı. Yaşlı ve bağışıklığı zayıf kişilerin koronavirüsten korunmasını amaçlayan düzenlemeye karşı çıkan çok sayıda aşı karşıtı ve aşısız personel çalıştırmak isteyen bazı kuruluşlar, düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Ancak mahkemenin aldığı kararla birlikte, söz konusu uygulama 15 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Zarar karşılaştırması yapıldı

Mahkeme kararında, Omicron varyantına atıfta bulunarak Covid-19 aşısının etkisi azalsa da virüse karşı yine de koruma sağladığına dikkat çekti. Sağlık ve bakımevlerinde çalışanlarının virüsü savunmasız kişilere bulaştırabileceğine işaret edilen kararda, hastalığın bu kişiler açısından ölümcül sonuçları olabileceği vurgulandı.

Kararda, aşı zorunluluğuna onay verilmesinin, ortaya çıkabilecek zararın ağırlığı ile bağlantılı olduğu vurgulandı. Aşının geçici yan etkileri olabileceği ve istisnai vakalarda ölümcül olabileceği, ancak buna karşın virüsün savunmasız kişilerde daha büyük zararlara yol açmasının çok daha yüksek bir ihtimal olduğu belirtildi.

Scholz'den aşı zorunluluğu açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bugün Federal Meclis'te yaptığı konuşmada eyalet yönetimlerini aşı zorunluluğunu uygulamaları konusunda uyardı. Toplumun yaşlı ve hasta bireylerinin korunmasının yüksek öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Scholz, önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında vaka sayılarının artabileceğine de işaret ederek genel bir aşı zorunluluğunun da anlamlı olabileceğini dile getirdi.

Almanya'da koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) yedi milletvekili ise ülkede 18 yaşından büyüklereaşı zorunluluğu getirilmesini öngören bir yasa tasarısını bugün sunmaya hazırlanıyor. Yasa, 15 Mayıs 2022'ye kadar sağlık sigortalarının öncelikle kapsama giren kişilerle temasa geçmesi ve aşı zorunluluğuna ilişkin bilgilendirmesini, 1 Ekim'den itibaren de tüm yetişkinlerin aşılanmasını öngörüyor.

dpa,AFP/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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