Almanya Anti-semitist ve Irkçılara Vatandaşlık Kapısını Kapatıyor

Alman hükümeti Yahudi düşmanlanlarına ve ırkçılara Alman vatandaşlığı verilmemesi konusunda karar aldı. Koalisyon hükümetini oluşturan Hıristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD), Alman Vatandaşlık Yasası’nda değişiklik yapacağı ve yasaya "Eğer yabancı kökenli bir kişi antisemitik bir eylemde bulunmuşsa ya da antisemitistse vatandaşlıktan hariç tutulur" ibaresini ekleyeceği belirtildi. Koalisyon adına bir açıklama yapan CDU iç politika sözcüsü Mathias Middelberg "Antisemitzme Almanya’da yer yok. Yahudi aleyhtarlığı yapanlara vatandaşlık kapısı kapanıyor. Bu bağlamdaki tüm suç ve ırkçı motifli tüm yasa ihlallerinde geçerli olacak bir yasa değişikliğine gidiyoruz" dedi. "Kamuoyu önünde Yahudilere karşı kışkırtmada bulunan, İsrail devletinin varlığını sorgulayan ya da İsrail bayrağı yakan kişiler, Alman vatandaşı olamamalı" diye konusan CDU’lu politikacı, Almanya için İsrail devletinin varlığının tartışılmaz olduğunu da vurguladı.

Koalisyon ortağı SPD’nin söz konusu yasa değişikliğine küçük çaplı yasa ihlallerini de içerdiği için önce karşı çıktığı, ancak geçen ay Filistin’le dayanışma gösterilerinde Yahudi düşmanı sloganlar atılması ve sinagoglara saldırılar düzenlenmesi sonrasında onay verdiği öğrenildi. Federal eyaletlerin içişleri bakanlarıyla bu konuda bir araya gelen Federal İçisleri Bakanı Horst Seehofer’se, yasanın sertleştirilmesi kapsamında Almanya’daki sinagogların çevresinde ve yakınındaki gösterilerin yasaklanmasının da planlandığını duyurdu. Seehofer "Ülkemizde aşırı sağcılık ve ırkçı terör çok büyük bir tehlike haline geldi. Ancak İslamcı çevrelerden kaynaklanan Yahudi düşmanlığı da büyük bir sorun ve tehlike. Bununla mücadele etmemiz, aşırı sağcıları yeteri kadar ciddiye almadığımız anlamına gelmiyor. Alman ırkçılarla mücadele ettiğimiz gibi, yurtdışından gelen ve caddelerimizde giderek daha fazla oranda seslerini yükselten Yahudi düşmanlarına da karşı koymamız gerekiyor" dedi. Geçen ay Kudüs'te İsrail’le Filistinliler arasında yaşanan gerginlik sonrasında Almanya'da, İsrail'i protesto gösterilerinde Yahudi düşmanı sloganlar atılması ve bazı sinagoglara saldırılar düzenlenmesi, Müslümanlar arasındaki antisemitizm tartışmalarını alevlendirdi. Başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere siyasetçiler ve kamuoyunun büyük çoğunluğu, yürüyüşlerdeki olaylara sert tepki gösterdi ve acil önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.