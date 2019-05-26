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Almanya, AP’nin seçimi için sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

Almanya’da halk Avrupa Parlamentosu için sandık başına gitti.Toplamda 28 ülkeden kayıtlı 427 milyon seçmene sahip olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Avrupa Parlamentosun (AP) 751 vekilini seçmek için 23-26 Mayıs tarihleri arasında sandık başına gidiyor.

Almanya, AP’nin seçimi için sandık başında

Almanya’da halk Avrupa Parlamentosu için sandık başına gitti.
Toplamda 28 ülkeden kayıtlı 427 milyon seçmene sahip olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Avrupa Parlamentosun (AP) 751 vekilini seçmek için 23-26 Mayıs tarihleri arasında sandık başına gidiyor. AB’nin 83 milyon nüfusu ile en kalabalık ülkesi olan Almanya’da halk bugün sandığa giderek oyunu kullanıyor.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, eşi Elke Büdenbender ile Berlin’de oyunu kullandı. Steinmeier, bu seçimlerin Avrupa’nın geleceği açısından çok önemli olduğunu belirterek, Almanya’daki 600 binden fazla seçim görevlisine teşekkür etti. Steinmeier, seçimlerin düzgün bir şekilde gerçekleşebileceğinden emin olduğunu söyledi.
AB’nin en büyük nüfusuna sahip olan Almanya toplam 751 sandalyeden 96’sına sahip. AP seçimlerine Almanya’dan 40 parti katılırken, ilk defa bu seçimlerde yüzde 5’lik baraj sistemi uygulanmadı. Listenin 22. sırasında yer alan Almanya’nın ilk göçmen partisi olan, Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) kurucu başkanı Haluk Yıldız da Almanya genelinde 10 adayla ilk defa AP seçimlerine katıldı. 2014’de katılımın yüzde 42’lerde olduğu AP seçimlerine bu yıl da ilginin az olması bekleniyor.

Almanya, AP’nin seçimi için sandık başında

Almanya, AP’nin seçimi için sandık başında

Almanya, AP’nin seçimi için sandık başında

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