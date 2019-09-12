Almanya artan göçe karşı Türkiye ile iş birliği arayışında

Çavuşoğlu’na, "Avrupa Birliği, AB-Türkiye mutabakatından kaynaklı yükümlülüklerine bağlıdır, Türkiye için de bunun geçerli olduğundan yola çıkıyoruz" dediğini aktaran Maas, "Çok yapıcı bir telefon görüşmesiydi ve bu nedenle durumun adım adım normalleşeceğinden yola çıkıyorum" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’den Avrupa’ya ulaşan göçmen sayılarının artmasını "endişeyle" izlediklerini söylemekle birlikte, bu konuda Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret etti.

Angela Merkel başbakanlığındaki Alman hükümeti, Ankara ve Atina ile yoğun diplomasi trafiği yürüterek, Türkiye-AB Mülteci Mutabakatı’nın çöküşünü önlemeye, yeni bir mülteci akınını frenlemeye çalışıyor.

Ankara ve Atina ile yoğun istişare yürüten Alman hükümeti, "iş birliği" yoluyla göç akınını kontrol altına almayı hedefliyor.Alman Hükümeti, Türkiye’den yeni bir göç akınını Ankara ve Atina ile işbirliğini güçlendirerek frenlemeyi hedefliyor.

Seehofer’den Merkel’e Erdoğan teşekkürü

Avrupa’ya gelen göçmenlerin sayısındaki artış Federal Meclis’in gündeminde de yer aldı. Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Türkiye’den artan "kaçak göç" sayılarına rağmen, Almanya’nın bir yılda kabul edeceği göçmenlere ilişkin belirlenen 180 bin ile 220 bin arasındaki üst sınırın sene sonuna kadar aşılmayacağından emin olduğunu kaydetti.

Seehofer, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Üzerimizdeki yoğun göç baskısı sürüyor… Türkiye ve Yunanistan ile ilgili gelişmelerden ötürü, Sayın Merkel’e, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu telefon görüşmesini yapmış olmasından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Alman hükümeti, Merkel'in Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, bu görüşmede Ege’deki sığınmacıların durumu ile ilgili olarak AB-Türkiye mutabakatı çerçevesinde nasıl bir iş birliği yapılabileceğini ele aldıklarını duyurmuştu.