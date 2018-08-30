Almanya artık DİTİB’e teşvik vermiyor

DİTİB imamlarının Ankara için casusluk yaptığı suçlamaları, ikili ilişkilerde gerilim yaratmıştı.Almanya'da Federal Hükümet artık Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) projelerine teşvik verilmediğini açıkladı. Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, DİTİB ile ilgili teşvik uygulamalarının tekrar gözden geçirildiğini ve 2017'den bu yana DİTİB'in tek başına üstlendiği hiçbir proje için teşvik başvurusunun kabul edilmediğini aktardı.

Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan Köln merkezli DİTİB, son olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Herford kentindeki DİTİB camisinde, Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte küçük çocukların asker üniforması giyip oyuncak silah taşıması nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Ayrıca DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk konsolosluklarına Gülen yapılanması hakkında bilgiler içeren raporlar sunduğu yönündeki iddialar, Berlin ile Ankara arasında gerilime yol açmıştı.