Almanya aşı olanlara haklarını iade etmeye hazırlanıyor

Bunun için hazırlanan tasarının haftasonuna dek yürürlüğe girmesi bekleniyor.Almanya'da koronavirüse karşı aşı yaptıranlara tanınacak haklarla ilgili kararnamenin bu hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Reuters haber ajansının federal parlamento ve eyalet yetkililerine dayandırdığı haberine göre Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin (Bundesrat) ilgili tasarıyı cuma günü onaylayabileceği belirtiliyor.

Bunun öncesinde, federal hükümet tarafından hazırlanan söz konusu tasarının çarşamba günü bakanlar kurulunca kabul edileceği öngörülüyor. Koalisyon hükümetini oluşturan siyasi partilerden tasarı ile ilgili yapıcı mesajlar gelirken, muhalefetteki Yeşiller'in eş başkanı Robert Habeck de, ZDF televizyonuna verdiği röportajda konuya temelde olumlu baktıklarını ifade etti.

Aşı olanlara tanınanacak haklar

İlgili kararnamenin özünü, aşı olan ya da hastalığı atlatıp iyileşen kişilerin gelecekte temas, sokağa çıkma gibi kısıtlamalardan muaf olması oluşturuyor. Federal hükümet bu yöndeki kararını, Robert Koch Enstitüsü'nün, aşılanan ya da hastalığı atlatan kişilerin, salgının yayılması konusunda çok düşük bir risk taşıdığı yönündeki değerlendirmesine dayandırıyor. Hükümet, risk seviyesi bu denli düşük iken, temel insan haklarının askıya alınamayacağı görüşünü savunuyor.