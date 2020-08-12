Almanya: ‘‘Aşı Sonbaharda Çıksa da Salgını Hemen Bitirmez’’

Almanya’da Corona virüsü salgınını yakından izleyen kamu sağlığı enstitüsü Robert Koch, Corona virüsüne karşı ilk aşının sonbahar gibi erken bir zamanda çıkabileceğini, ancak salgının kontrol altına alınmasının yine de uzun sürebileceğini bildirdi.

Robert Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamada Corona virüsü aşısı için yürütülen küresel çalışmalara bakıldığında, ilk tahminlerin bir ya da birkaç aşının 2020 sonbaharında piyasaya çıkmasının mümkün olabileceğini gösterdiği kaydedildi. Ancak 2020 sonbaharında çıkacak bir aşının salgını kontrol edeceğine inanmanın tehlikeli olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada virüsün mutasyona uğraması ve piyasaya çıkan ilk aşıların yalnızca kısa dönemli koruma sağlayabileceği göz önünde bulundurulduğunda herhangi bir aşının etkisinin kısıtlı olabileceğine vurgu yapıldı.

Corona virüsü aşısı konusunda ABD’li ilaç devi Pfizer ile çalışan Alman BioNTech firması Salı günü yaptığı açıklamada deneylerin başarılı olması halinde geliştirdiği aşının acil durumlarda kullanılması ya da onayı için en erken Ekim ayında başvuru yapmayı planladıklarını yineledi.