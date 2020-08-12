Almanya: ‘‘Aşı Sonbaharda Çıksa da Salgını Hemen Bitirmez’’

Almanya’da Corona virüsü salgınını yakından izleyen kamu sağlığı enstitüsü Robert Koch, Corona virüsüne karşı ilk aşının sonbahar gibi erken bir zamanda çıkabileceğini, ancak salgının kontrol altına alınmasının yine de uzun sürebileceğini bildirdi.
Robert Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamada Corona virüsü aşısı için yürütülen küresel çalışmalara bakıldığında, ilk tahminlerin bir ya da birkaç aşının 2020 sonbaharında piyasaya çıkmasının mümkün olabileceğini gösterdiği kaydedildi. Ancak 2020 sonbaharında çıkacak bir aşının salgını kontrol edeceğine inanmanın tehlikeli olacağı uyarısı yapıldı.
Açıklamada virüsün mutasyona uğraması ve piyasaya çıkan ilk aşıların yalnızca kısa dönemli koruma sağlayabileceği göz önünde bulundurulduğunda herhangi bir aşının etkisinin kısıtlı olabileceğine vurgu yapıldı.
Corona virüsü aşısı konusunda ABD’li ilaç devi Pfizer ile çalışan Alman BioNTech firması Salı günü yaptığı açıklamada deneylerin başarılı olması halinde geliştirdiği aşının acil durumlarda kullanılması ya da onayı için en erken Ekim ayında başvuru yapmayı planladıklarını yineledi.
Aynı gün Rusya da dünyada Corona virüsü aşısına onay veren ilk ülke olduğunu açıkladı. Ancak Rusya’nın aşının klinik deneylerinde üçüncü aşamaya geçmemiş olması sağlık uzmanları arasında aşının güvenliği konusunda endişeye neden oldu. Aşının üçüncü aşamasında güvenliğinin test edilmesi için binlerce kişi üzerinde denenmesi öngörülüyor. Amerika’da bu sayı 30.000.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise aşının gerekli tüm kontrollardan geçtiğini ileri sürmüş, kızının da aşıyı yaptırdığını açıklamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü de tüm aşı adaylarının kullanıma sunulmadan önce bütün test aşamalarından geçmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, deney çalışmaları tam olarak tamamlanmayan aşıların sağlığa zarar verebileceği ya da aşılara duyulan güveni sarsabileceği konusunda uyarıyor.
ABD de son haftalarda ‘‘Işık Hızı Ötesi Operasyon’’ adını verdiği, Corona virüsü aşısının geliştirilmesi ve dağıtılması projesi kapsamında bir dizi ilaç firmasıyla milyonlarca dolar değerinde anlaşma yaptı. Operasyon kapsamında yıl sonuna kadar aşının dağıtımının yapılması hedefleniyor.
ABD’nin son anlaşmasını Başkan Donald Trump Salı akşamı yaptığı basın toplantısında açıkladı. Moderna ilaç firmasıyla yapılan anlaşma kapsamında ABD Moderna’dan 100 milyon doz aşı satın alacak.
Moderna’nın klinik deneylerinde son aşamada olduğu aşı 30 bin kişi üzerinde deneniyor. Deneyin Eylül ayında sonuçlanması bekleniyor.