Almanya aşıda fikri mülkiyet istisnasına karşı

Almanya, ABD'nin desteklemeye başladığı koronavirüs aşılarında fikri mülkiyet haklarının askıya alınması fikrine karşı çıktı.

Alman hükümeti bunun aşı üretim sürecine zarar verebileceğini söyledi ve "Fikri mülkiyet hakkının korunması inovasyonun bir parçasıdır ve öyle de kalmalıdır" dedi.

Avrupa Birliği ise bu teklifi görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Planın destekçileri bu sayede dünyada daha fazla aşı üretilebileceğini, yoksul ülkelerin daha fazla aşıya kavuşabileceğini savunuyor.

Aralarında büyük ilaç şirketlerinin de bulunduğu bu plana karşı çıkan grup ise böylesi bir adımın istenilen etkiyi yaratamayacağını söylüyor.

Hindistan ve Güney Afrika'nın başını çektiği 60 ülke, Dünya Ticaret Örgütü'nde (WTO) bu yönde karar alınması için faaliyet yürütüyor.

Donald Trump döneminden beri bu öneriye karşı çıkan ABD ise önceki gün bu konudaki tutumunu değiştirerek söz konusu aşılarda fikri mülkiyet haklarının askıya alınması gerektiğini söyledi.

BBC'ye konuşan WTO lideri Ngozi Okonjo-Iweala ABD'nin bu adımını memnuniyetle karşıladığını açıkladı, mevcut durumun adil olmadığını ve WTO üyelerinin bu konuda müzakere yapması gerektiğini belirtti.