Almanya aşılamanın hızını arttırıyor

Hedef günlük aşılama sayısını iki katına çıkarmak.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüse karşı aşılamaların hızının önümüzdeki haftalarda arttırılacağını dile getirdi. Şu ana dek yaklaşık 5 milyon doz aşı yapıldığını bildiren Spahn, önümüzdeki haftanın sonuna kadar on milyon doz aşının daha aşı merkezlerine ulaştırılacağını duyurdu. Bakan Spahn, şu an Almanya çapında günde ortalama 150 bin kişinin aşılandığını, yeni gelecek aşıların zamanında uygulanabilmesi için bu sayının önümüzdeki haftalarda iki katına çıkarılması gerektiğini belirtti.

Almanya huzurevlerinde yaşayan yaklaşık 740 bin kişinin ilk aşılarını olduğunu kaydeden Spahn, 500 bine yakın kişinin ikinci aşısını da olduğunu aktardı.

"AstraZeneca aşısı güvenli ve etkili"

Açıklamasında, Almanya'da çok sayıda kişide AstraZeneca aşısına karşı duyulan güvensizliğe de değinen Jens Spahn, "Avrupa Birliği içinde ruhsat alan, güvenli ve etkili üç aşı var" diyerek, BioNTech ve Moderna aşıları ile birlikte AstraZeneca'nın güvenilir olduğuna vurgu yaptı. Söz konusu üç aşının etkili olduğunu dile getiren bir diğer isim de Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler oldu.