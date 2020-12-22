Almanya Aşılanma Takvimini Detaylı Olarak Belirledi

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da pek çok ülke önümüzdeki Perşembe günü, Noel Bayramı’ndan başlayarak yılbaşını da kapsayacak şekilde tam kapanmaya girdi ya da giriyor. Hedef Corona virüsü vaka sayılarını düşürmek ve başta en riskli grup yaşlılar olmak üzere daha fazla insanın ölümünü engellemek. Geliştirilen aşıların ruhsat aşamasını geçtikten sonra, bazı ülkelerde piyasaya sürülmesi ve aşılanma sürecinin başlaması sonrasında milyonlarca insan, aşıya bel bağlamış durumda. Herkesin umudu, aşılamayla salgının 2021’de etkisini kaybetmesi. Kurucuları Türk kökenli Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci olan BioNTech’le Amerikan Pfizer şirketinin ortak geliştirdiği Coronavirüs aşısına, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AB'de kullanılmasına yönelik tavsiye kararı vermesinden sonra haftaya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde de aşılamanın başlaması bekleniyor. Virüsün İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldiği yönündeki haberler ve geliştirilen aşıların mutasyonlu virüse karşı da etkili olup olmayacağı sorusu cevap ararken Almanya, aşılamayla ilgili yol haritasını açıkladı.

83 milyon nüfusu olan Almanya, BioNTech’le 2021 yılında 68 milyon 200 bin vatandaşı için aşı anlaşması imzaladı. Toplam 136 milyon 300 bin doz aşı ısmarlayan Alman hükümeti, 2021 yılının Aralık ayına kadar dileyen herkesin aşı olmasını planlıyor. Noel’in akabinde 27 Aralık'ta başlanması planlanan ve Nisan ayına kadar sürecek ilk aşılama sürecinde, 5 milyon 400 bin 80 yaş üstü olan kişi, bakımevlerinde kalanlar, 1 milyon sağlık çalışanı, organ bağışı bekleyen ve yapılan hastalar aşılanacak. Bu süreçte, örneğin bakımevlerinden çıkamayanlara, mobil aşı ekipleri yerinde ulaşarak, aşı yapacak. Dışarı çıkmasında sorun olmayanlar, aşı merkezlerine giderek aşı olabilecekler. Nisan-Temmuz ayları arasındaki ikinci aşılama sürecinde, 75 ve 80 yaş aralığında bulunan toplan 4 milyon 100 bin yaşlıyla, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, demans hastaları ve zihinsel engellilerle onların bakıcıları olmak üzere 6 milyon 700 bin kişi aşılanacak. Üçüncü aşılama dönemi Temmuz ortasında başlayıp Ağustos ayının ortasında sona erecek. Bu bir aylık dönemde, 70 ve 75 yaş arasındaki 3 milyon 600 bin yaşlıyla, kronik bir hastalığı bulunanlar, hamileler, sığınmacılar ve evsizlerle, onların bakımından sorumlu olan personelin aşışı yapılacak. Dört haftalık süre için planlanan toplam aşı sayısı 5 milyon 500 bin.

Ağustos-Eylül döneminde, 65-70 yaş arasında bulunanlarla, öğretmenler, yaşlılar yurdunda çalışanlar ve et fabrikalarında çalışanların aşılanması yapılacak. 60 ve 65 yaş aralığında olanlarsa Ekim ve Kasım aylarında aşılandıktan sonra, öncelikli grupların dışında kalan, "normal" vatandaş 40 milyon kişinin aşılanması Aralık ayında tamamlanacak. "Gelecek yaz aylarının sonlarına doğru yaşam normale dönecek" Öte yandan Almanya’nın en büyük bulvar gazetesi Bild'e röportaj veren BioNTech firmasının sahiplerinden Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının Corona virüsün yeni mutasyonuna karşı etkili olacağı konusunda emin olduklarını ifade etti. Aşılarının başarılı olacağına inandığını belirten Şahin, Almanya’da halkın yüzde 60’ının aşılanması durumunda, gelecek yaz aylarının sonuna doğru normal yaşama dönülebileceğini söyledi. "Bu durumda gelecek yıl kış normal bir kış olacak" diyen 55 yaşındaki bilimadamı, Almanya ve Avrupa’daki aşılamanın başlamasını sabırsızlık ve sevinçle beklediğini ifade etti.

"Mainz’deki merkezimizde ekibim haftalardır gece-gündüz aralıksız çalıştı. Son ana kadar yetkililer ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile görüşmelerimiz oldu. Bu geceden itibaren aşıları kamyonlara yükleyerek, 27 AB ülkesine göndermeye başlayacağız. İlk aşının 27 Aralık’ta yapılabildiğini görmek beni çok sevindirecek" diyen Prof. Şahin, aşı üretimini yoğunlaştırabilmek amacıyla Marburg’da bir tesis daha satın aldıklarını açıkladı ve "İlkbahardan itibaren burada da üretime geçerek, Avrupa’nın 2021’deki aşı ihtiyacını tümüyle karşılamayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu. Şirketinin büyük başarısını ve kendisinin Almanya’nın en zengin insanlarından biri olmasını değerlendiren Şahin "Zengin olmak benim için çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Biz 20 yıl önce bilim insanları olarak bu işlere başlarken, hastalıkları yenebilmeyi, insanlara yardımcı olabilmeyi hedef seçtik" diye konuştu. Göçmen kökeni olması konusunda gelen bir soruyu da yanıtlayan Prof. Şahin "Ailem her sabah 4.30’da kalkıp, işe giderken, tek bir hayalleri vardı. Benim okumam ve başarılı bir insan olmam. Ben çocukların desteklenmesine önem veriyorum. Herkesin hayallerini gerçekleştirebileceği ve karşılıklı saygının yaşamı belirlediği bir toplum istiyorum" dedi.