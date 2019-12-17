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Almanya aşırı sağla mücadeleyi güçlendiriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 21:41 | Son Güncelleme

Almanya’da aşırı sağla mücadele kapsamında Federal Emniyet Teşkilatı ve iç istihbarata toplam 600 ek kadro açılacağı açıklandı.

Almanya aşırı sağla mücadeleyi güçlendiriyor

İnternetteki nefret suçlarına karşı önlemler de artırılacak.Almanya'da aşırı sağla mücadele kapsamında Federal Emniyet Teşkilatı ve iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'na toplam 600 ek kadro açılacağı açıklandı. İnternetteki nefret suçlarına karşı önlemler de artırılacak.

Almanya'da aşırı sağla mücadele konusunda resmi makamların imkanları genişletiliyor. İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in basına tanıttığı yeni planlara göre, Federal Emniyet Teşkilatı ve iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı kapsamında konuyla ilgili yeni birer merkez oluşturulacak ve kurumlara 300'er ek kadro açılacak. Alınacak önlemlerle internetteki nefret suçlarıyla daha yoğun şekilde mücadele edilmesi de planlanıyor.

"Bu kurumların aşırı sağla mücadelesi ancak personel açısından ciddi sayıda ek kadro açıldığı takdirde etkili, hissedilebilir ve başarılı olabilir” diyen Seehofer, bu yüzden Federal Emniyet Teşkilatı ve Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yeni birimlere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Seehofer, ayrıca bir dizi aşırı örgütün yasaklanması konusunda bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Yeni sağcı akımlar mercek altına alınıyor

Aşırı sağcı tehlikenin çok ciddiye alınması gerektiğini belirten Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili bakan, Almanya'da şiddet eğilimli aşırı sağcıların sayısının yaklaşık 12 bin olduğunu kaydetti ve siyasi saikle işlenen her iki suçtan birinin arkasında aşırı sağcı çevreler bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın planlarına göre federal kurumlardaki aşırı sağcı eğilimlerin soruşturulması amacıyla Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda yeni bir dairenin kurulması öngörülüyor. Bakan Seehofer, bugüne kadar münferit vakalara rastlandığını, ancak tek bir vakanın bile fazla olduğunu belirtti.

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang ise, geçen aylarda durumun ciddileştiğinin gözlemlendiğine dikkat çekti. Aşırı sağla mücadelenin daha geniş kapsamlı yürütülmesi gerektiğini belirten Haldenwang, bugüne kadar partiler gibi bilinegelen yapıların da ötesine geçilerek yeni sağcı akımların mercek altına alınmasının önemini vurguladı. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, Fransa'da doğan ve Almanya'da da son yıllarda yayılmaya başlayan "Kimlikçiler Hareketi”ni ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin aşırı sağcı kanadını örnek gösterdi.

Şiddete başvurması muhtemel kişilerin sayısı tartışmalı

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch'ün verdiği bilgiye göre ise Almanya'daki aşırı sağcılar arasında 48 kişinin "şiddete başvurması muhtemel” olarak sınıflandırıldığını, ancak bu sayının tekrar gözden geçirileceğini açıkladı. Yeşiller partisinin içişleri sözcüsü Irene Mihalic de, "Almanya'daki şiddet eğilimli 12 binden fazla aşırı sağcıdan sadece 48'inin ‘şiddete başvurması muhtemel' olarak sınıflandırılması çok kuşku uyandıran bir durum ve yeniden kontrol edilmesi gerekiyor” dedi.

Geçen Ekim ayında Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentinde bir aşırı sağcının iki kişiyi öldürmesi, ardından da ayin düzenlenen bir sinagoga girmeye çalışmasının ardından Federal İçişleri Bakanı ve eyaletlerin içişleri bakanları, aşırı sağla daha güçlü bir mücadele için 12 maddelik bir plan kararlaştırmıştı. Seehofer, çoğu maddenin hayata geçirildiğini veya geçirilmekte olduğunu kaydetti.

epd, AFP/AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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