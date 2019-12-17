Almanya aşırı sağla mücadeleyi güçlendiriyor

İnternetteki nefret suçlarına karşı önlemler de artırılacak.Almanya'da aşırı sağla mücadele kapsamında Federal Emniyet Teşkilatı ve iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'na toplam 600 ek kadro açılacağı açıklandı. İnternetteki nefret suçlarına karşı önlemler de artırılacak. Almanya'da aşırı sağla mücadele konusunda resmi makamların imkanları genişletiliyor. İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in basına tanıttığı yeni planlara göre, Federal Emniyet Teşkilatı ve iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı kapsamında konuyla ilgili yeni birer merkez oluşturulacak ve kurumlara 300'er ek kadro açılacak. Alınacak önlemlerle internetteki nefret suçlarıyla daha yoğun şekilde mücadele edilmesi de planlanıyor. "Bu kurumların aşırı sağla mücadelesi ancak personel açısından ciddi sayıda ek kadro açıldığı takdirde etkili, hissedilebilir ve başarılı olabilir” diyen Seehofer, bu yüzden Federal Emniyet Teşkilatı ve Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yeni birimlere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Seehofer, ayrıca bir dizi aşırı örgütün yasaklanması konusunda bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Yeni sağcı akımlar mercek altına alınıyor Aşırı sağcı tehlikenin çok ciddiye alınması gerektiğini belirten Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili bakan, Almanya'da şiddet eğilimli aşırı sağcıların sayısının yaklaşık 12 bin olduğunu kaydetti ve siyasi saikle işlenen her iki suçtan birinin arkasında aşırı sağcı çevreler bulunduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın planlarına göre federal kurumlardaki aşırı sağcı eğilimlerin soruşturulması amacıyla Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda yeni bir dairenin kurulması öngörülüyor. Bakan Seehofer, bugüne kadar münferit vakalara rastlandığını, ancak tek bir vakanın bile fazla olduğunu belirtti. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang ise, geçen aylarda durumun ciddileştiğinin gözlemlendiğine dikkat çekti. Aşırı sağla mücadelenin daha geniş kapsamlı yürütülmesi gerektiğini belirten Haldenwang, bugüne kadar partiler gibi bilinegelen yapıların da ötesine geçilerek yeni sağcı akımların mercek altına alınmasının önemini vurguladı. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, Fransa'da doğan ve Almanya'da da son yıllarda yayılmaya başlayan "Kimlikçiler Hareketi”ni ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin aşırı sağcı kanadını örnek gösterdi.