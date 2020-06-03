Almanya Avrupa ülkelerine seyahate yeşil ışık yaktı

Türkiye için AB Komisyonu’nun kararı beklenecek.Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına yaptığı "yurtdışına seyahat etmeyin” uyarısını, 15 Haziran'dan itibaren 26 AB ülkesi ile İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein için kaldırıyor.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hükümetin bakanlar kurulu toplantısında aldığı kararı, düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

"Kararı almak hiç de kolay olmadı” diyen Maas, attıkları adımda, ilgili ülkelerde koronavirüs salgının büyük ölçüde kontrol altına alınmış olunmasının etkili olduğunu söyledi.

Tavsiye yeniden uyarıya dönüşebilir

Koronavirüs salgınının sona ermediğine dikkat çeken Maas, "Turizmin yeniden başlatılması, ikinci bir salgın dalgasına yol açmamalı. Bunu hep birlikte önlemeliyiz” şeklinde konuştu. Bunun için herkese görev düştüğüne vurgu yapan Maas, "herkes yeniden kazandığımız özgürlüklerimizin korunması için sorumluluk içerisinde hareket etmekle yükümlü” dedi.

İlgili ülkelerdeki gelişmeleri yakından izleyeceklerine işaret eden Alman Dışişleri Bakanı, "Yedi günlük bir süre içinde, 100 bin kişinin yaşadığı bir bölgede, enfekte olan kişi sayısı 50'yi geçtiği takdirde harekete geçerek, seyahat tavsiyesini, yeniden seyahat uyarısına dönüştürmek zorunda kalabiliriz” diye konuştu.