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Almanya, bankaları "düşük faiz stres testi"ne tabi tutacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 18:10 | Son Güncelleme

BaFin ve Bundesbank, Almanya'da bin 400 küçük ve orta ölçekli bankaya beş farklı senaryoya göre “faiz oranları" konusunda stres testi uygulayacak

BERLİN (AA) - Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ülkede bankaları “faiz oranına” yönelik stres testine tabi tutacak.

Bundesbank tarafından yapılan açıklamada, stres testinin ülkede doğrudan ulusal gözetim altında olan küçük ve orta ölçekli kooperatif, mevduat ve birlik bankalarından oluşan bin 400 bankaya uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, 2013 yılından beri yapılan “düşük faiz oranları anketi” olarak bilinen testlerde, uzun vadeli düşük faiz oranlarının ve ciddi ekonomik yavaşlama veya faiz oranlarının hızlı yükselmesinin bu bankalar için büyük bir sıkıntı oluşturduğunun gözlemlendiği vurgulandı.

BaFin ve Bundesbank’ın düzenli denetimlere devam edeceğine işaret edilen açıklamada, testlerde belirlenen risklerin ve güvenlik açıklarının bankaların gerekli sermaye hedefini belirlemek için kullanılacağına yer verildi.

Söz konusu stres testi, 2019 ve 2023 yılları arasında düşük faiz oranlarının kalıcı olması dahil beş farklı faiz oranı senaryosuna göre yapılacak. Ayrıca bankaların bir ekonomik krizle nasıl başa çıkacaklarına da bakılacak.

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Almanya banka stres test

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