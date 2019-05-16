Almanya Başbakanı AB'de görev istemiyor

2021'de koltuğu bırakacak olan Merkel, "yeni bir görev için hazır olmayacağını" söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevinin sona ermesinin ardından Avrupa Birliği bünyesinde bir rol üstlenebileceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi sonrası Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Merkel, "Avrupa dahil olmak üzere nerede olursa olsun, yeni bir siyasi görev için hazır olmayacağım" dedi.

64 yaşındaki Merkel'in Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportaj, Almanya Başbakanı'nın koltuğunu bıraktıktan sonra AB'de görev üstlenebileceği yönünde spekülasyonlara neden olmuştu. Merkel demecinde "Çoğu insan, ben de dahil olmak üzere, Avrupa hakkında endişe ediyor. Bu durum, Avrupa'nın bir geleceği olmasını sağlama konusunda beni daha sorumlu hissettiriyor" demişti. Bu sözlerine de açıklık getiren Merkel, Avrupa'nın içerisinde bulunduğu kutuplaşma karşısında bir başbakan olarak iyi ve işleyen bir Avrupa'yı teşvik etmenin görevi olduğunu söyledi.