Almanya Başbakanı Angela Merkel Hırvatistan'da

ZAGREB (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Schengen Bölgesi'nin korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Türkiye ile anlaşmamızın sebebi de budur. Doğru bir şekilde diyalog kurabilmemizin tek yolu da bu. Bu konuda üzerine büyük bir sorumluluk alan Türkiye'ye ek yardımda bulunmaya da hazırım." dedi.

Merkel, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Merkel, Hırvatistan ile Almanya'nın gelecek yıl Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını paylaşacağını anımsatarak, Hırvatistan'a dönem başkanlığı süresince destek vereceklerini ifade etti.

Hırvatistan'ın dönem başkanlığında çözülecek sorunların Almanya'ya kolaylık sağlayacağını kaydeden Merkel, iki ülkenin bu nedenle birlikte hareket edeceğini söyledi.

Hırvatistan'ın Batı Balkan ülkelerini AB'ye katma hedefini de desteklediklerinin altını çizen Merkel, "Kuzey Makedonya ile müzakere sürecinin yeniden başlatılması için gerekli ön şartları yerine getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.