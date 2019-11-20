HABER

Almanya Başbakanı Angela Merkel Hırvatistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 22:05 | Son Güncelleme

Merkel: - "Schengen Bölgesi'nin korunmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye ile anlaşmamızın sebebi de budur. Doğru bir şekilde diyalog kurabilmemizin tek yolu da bu. Bu konuda büyük bir sorumluluk alan Türkiye'ye ek yardımda bulunmaya da hazırım"

ZAGREB (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Schengen Bölgesi'nin korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Türkiye ile anlaşmamızın sebebi de budur. Doğru bir şekilde diyalog kurabilmemizin tek yolu da bu. Bu konuda üzerine büyük bir sorumluluk alan Türkiye'ye ek yardımda bulunmaya da hazırım." dedi.

Merkel, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Merkel, Hırvatistan ile Almanya'nın gelecek yıl Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını paylaşacağını anımsatarak, Hırvatistan'a dönem başkanlığı süresince destek vereceklerini ifade etti.

Hırvatistan'ın dönem başkanlığında çözülecek sorunların Almanya'ya kolaylık sağlayacağını kaydeden Merkel, iki ülkenin bu nedenle birlikte hareket edeceğini söyledi.

Hırvatistan'ın Batı Balkan ülkelerini AB'ye katma hedefini de desteklediklerinin altını çizen Merkel, "Kuzey Makedonya ile müzakere sürecinin yeniden başlatılması için gerekli ön şartları yerine getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Balkan ülkelerinin AB'ye katılım sürecinin daha gerçekçi bir perspektife sahip olması gerektiğine işaret eden Merkel, verilen sözlerin tutulmamasının kötü sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Hırvatistan sınırda düzensiz göçmenlerle yaşanan sorunlara da değinen Merkel, "Almanya, dış sınırlarını korumak zorunda olan bir ülke olarak sığınmacı ve göçmenler konusunda tecrübeli ancak söz konusu Schengen Bölgesi'nin tam ortasında olan bir ülkeyse durum farklı bir boyut kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, "Schengen Bölgesi'nin korunmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye ile anlaşmamızın sebebi de budur. Doğru bir şekilde diyalog kurabilmemizin tek yolu da bu. Bu konuda üzerine büyük bir sorumluluk alan Türkiye'ye ek yardımda bulunmaya da hazırım." dedi.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic de 2020 yılının ilk yarısında AB Konseyi Dönem Başkanlığını Hırvatistan'ın, ikinci yarısında ise Almanya'nın yürüteceğini anımsattı.

Plenkovic, mayıs ayında yapılması planlanan AB-Güneydoğu Avrupa zirvesi öncesinde Kuzey Makedonya ile Arnavutluk'un bloke edilen müzakere süreçlerine bir çözüm bulunması gerektiğini ve bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu
Jandarmadan iş makineli kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltıJandarmadan iş makineli kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı
Ayvalık açıklarında durdurulan bot ve teknedeki 51 düzensiz göçmen yakalandıAyvalık açıklarında durdurulan bot ve teknedeki 51 düzensiz göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Andrej Plenkovic Angela Merkel EPP görüşme Hırvatistan

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

TBMM'de gündem erken seçim! CHP'den ilk açıklama

TBMM'de gündem erken seçim! CHP'den ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

20 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

20 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Son dakika! İdlib'de sığınmacı kampına füze saldırısı: 8 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de sığınmacı kampına saldırı: Çok sayıda ölü var

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

MSB'den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

MSB'den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.