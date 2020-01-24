Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İdlib’den kaçmış olan insanların çadırda bulundukları ve onların durumlarına katkı sağlamak için maddi destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi.

Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel, "\u0130dlib\u2019den ka\u00e7m\u0131\u015f olan insanlar\u0131n \u00e7ad\u0131rda bulunduklar\u0131 ve onlar\u0131n durumlar\u0131na katk\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in maddi destek vermeye haz\u0131r oldu\u011fumuzu ifade ettik" dedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kastamonu\u2019da iki ticari ara\u00e7 kafa kafaya \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 9 yaral\u0131Fatih'te 6 katl\u0131 binan\u0131n 4. kat\u0131nda yang\u0131n (1)Ceviz suyunun mucizesi
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