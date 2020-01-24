Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Libya’da kırılgan bir ateşkesin yerine kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerekli. Sarrac’ın sürece destek sağlaması önemli. Hafter tarafından da olumlu atılmasını ümit ediyorum" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Libya’da kırılgan bir ateşkesin yerine kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerekli. Sarrac’ın sürece destek sağlaması önemli. Hafter tarafından da olumlu atılmasını ümit ediyorum" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Libya’da kırılgan bir ateşkesin yerine kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerekli.
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Libya’da kırılgan bir ateşkesin yerine kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerekli. Sarrac’ın sürece destek sağlaması önemli. Hafter tarafından da olumlu atılmasını ümit ediyorum" dedi.
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