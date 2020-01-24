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  4. Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Türkiye bugün milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor ve bu çabaları için teşekkür ve takdir ediyoruz."

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Türkiye bugün milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor ve bu çabaları için teşekkür ve takdir ediyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Türkiye bugün milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor ve bu çabaları için teşekkür ve takdir ediyoruz."

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Türkiye bugün milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor ve bu çabaları için teşekkür ve takdir ediyoruz."

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