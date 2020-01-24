Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Türkiye bugün milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor ve bu çabaları için teşekkür ve takdir ediyoruz."

Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel: "T\u00fcrkiye bug\u00fcn milyonlarca Suriyeli m\u00fclteciye s\u0131\u011f\u0131nma imkan\u0131 sa\u011fl\u0131yor ve bu \u00e7abalar\u0131 i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ve takdir ediyoruz."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Batman'da b\u00fcy\u00fck vurgun! Memur yapma vaadiyle kand\u0131r\u0131p...Bakan Soylu: "2019 y\u0131l\u0131nda uyu\u015fturucudan 25 bin 619 ki\u015fi tutukland\u0131"Bakan Soylu: Afrin, PKK taraf\u0131ndan d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck uyu\u015fturucu merkezi haline getiriliyordu