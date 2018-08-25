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Almanya Başbakanı Merkel Azerbaycan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 20:31 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - "Azerbaycan'ın uluslararası toplum tarafından tanınan toprakları uzun yıllardır Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu işgal sonucunda 1 milyondan fazla Azerbaycanlı mülteci durumuna düşmüştür" - "Ermeni ordusu, işgal altındaki topraklardan derhal ve kayıtsız şartsız çıkartılmalıdır" - Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Azerbaycan Almanya'nın bu bölgedeki en büyük ve en önemli ticari ortağı. Almanya, Azerbaycan ekonomisinin çeşitlendirilmesine katkı sunmaya hazır"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın uluslararası toplum tarafından tanınan topraklarının uzun yıllardır Ermenistan'ın işgali altında olduğunu belirterek, "Ermeni ordusu, işgal altındaki topraklardan derhal ve kayıtsız şartsız çıkartılmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Aliyev ve Merkel, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başbakan Merkel'in Azerbaycan'ı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, bunun "tarihi bir ziyaret" olduğunu söyledi.

Aliyev, bu ziyaretin Almanya-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine ivme kazandıracağından emin olduğunu vurguladı.

Merkel'e bölgesel güvenlik konularının yanı sıra özellikle Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili bilgi verdiğini kaydeden Aliyev, "Bildiğiniz gibi Azerbaycan'ın uluslararası toplum tarafından tanınan toprakları uzun yıllardır Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu işgal sonucunda 1 milyondan fazla Azerbaycanlı mülteci durumuna düşmüştür. Çatışmayla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 4 kararname kabul etmiştir. Bu kararnamelere göre Ermeni ordusu, işgal altındaki topraklardan derhal ve kayıtsız şartsız çıkartılmalıdır. Maalesef Ermenistan bu kararları hiçe sayıyor ve uygulamıyor. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temin edilmeli ve sorun bu prensip temelinde çözüme kavuşmalıdır." diye konuştu.

Aliyev, Azerbaycan ve Almanya arasındaki ticaret hacminin arttığına dikkati çekerek, Alman şirketlerin Azerbaycan'da birçok projeye katıldığını, Merkel'in ziyareti sonrasında onların faaliyetlerinin daha da gelişeceğinden emin olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın ekonomik çeşitlendirme politikasını başarıyla yürüttüğü ve büyük yatırımların yapıldığını ifade eden Aliyev, "Yatırım ortamı çok iyi. Son 15 yılda Azerbaycan'a 250 milyar dolar yatırım yapıldı. Bunun da neredeyse yarısı yabancı sermayeden oluşmaktadır." dedi.

Aliyev, enerji güvenliği konusunu da konuştuklarını belirterek, Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinin temin edilmesine katkı sağladığını kaydetti.

Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru'na da değinen Aliyev, 40 milyar dolar sermaye gerektiren bu projenin mayıs ayında resmi açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Demokrasi ve insan hakları konularını da müzakere ettiklerini dile getiren Aliyev, bu konuda da iş birliğini devam ettireceklerini vurguladı.

Merkel ise ziyaretinin iki ülke ilişkilerini müzakere etmek için iyi bir fırsat sunduğunu belirtti.

100. yılını kutlayan Azerbaycan'ın geleneklere sahip bir ülke olduğunun altını çizen Merkel, "Azerbaycan Almanya'nın bu bölgedeki en büyük ve en önemli ticari ortağı. Almanya, Azerbaycan ekonomisinin çeşitlendirilmesine katkı sunmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Merkel, Avrupa'nın enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinde Azerbaycan'ın önemli bir faktör olduğuna dikkati çekerek, Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa'nın enerji temininde büyük rol oynayacağını kaydetti.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun önemine de değinen Merkel, bu hattın bölge ve Avrupa arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Merkel, Dağlık Karabağ sorununun çözülmesini istediklerini belirterek, bölgedeki tüm sorunların barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade etti.

Aliyev ve Merkel daha sonra Azerbaycanlı ve Alman iş adamlarıyla bir araya geldi. Merkel, temaslarının ardından Azerbaycan'dan ayrıldı.

Almanya Başbakanı Merkel Azerbaycan'da

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - "Azerbaycan'ın uluslararası toplum tarafından tanınan toprakları uzun yıllardır Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu işgal sonucunda 1 milyondan fazla Azerbaycanlı mülteci durumuna düşmüştür" - "Ermeni ordusu, işg

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da
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Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da
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Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da
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Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da
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Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da
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Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da
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Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da
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Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da
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Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da
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Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel Azerbaycan'da
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