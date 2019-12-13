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Almanya Başbakanı Merkel: "Brexit'ten sonra müzakereler yoğun geçecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 17:25 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel: "Brexit'ten sonra müzakereler yoğun geçecek"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrıldıktan (Brexit) sonra bu ülkeyle AB arasındaki ilişkilerin nasıl olacağına ilişkin yapılacak müzakerelerin yoğun geçeceğini söyledi.

Merkel, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nden sonra düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'de dün yapılan seçimlerden galip çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik etti.

Brexit'ten sonra AB ile İngiltere arasında "özel bir ortaklığın" olmasını ümit ettiğini belirten Merkel, Brexit gerçekleştikten sonra AB için üçüncü bir ülke olacak İngiltere'nin AB ile yakın bağlara sahip olacağını söyledi.

İngiltere'nin Birlikten ayrılmasının ardından iki taraf arasındaki ilişkilerin nasıl olacağına yönelik yapılacak müzakerelere işaret eden Merkel, "Bu müzakereler yoğun geçecek." dedi.

- "Libya konusunda siyasi sürecin hızlandırılması gerekiyor"

Merkel, karmaşık geçecek bu müzakerelerin zorluğunun, hızlı bir şekilde sonuçlandırılması olacağını belirterek, "Hızlı ve hassas çalışmamız önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Zirve kapsamında Fransa ve İtalya liderleriyle Libya'daki gelişmeleri de ele aldıklarını anlatan Merkel, Libya konusunda siyasi sürecin hızlandırılması ve ilerletilmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kendisinin pazartesi Paris'te düzenlenen "Normandiya Formatı"na ilişkin zirvede bilgi verdiklerini aktaran Merkel, Ukrayna'daki ihtilafla ilgili bazı ilerlemeler sağlandığını ancak Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması için yeterince ilerleme olmadığı için bu yaptırımların uzatıldığını söyledi.

Merkel, zirvede iklimin korunması konusunda yoğun görüşmelerin geçtiğini ifade ederek, 2050'ye kadar iklimde denge sağlanmasına yönelik bir mutabakatın bulunmasını önemli gelişme olarak nitelendirdi.

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Almanya Başbakan Angela Merkel Brexit Brüksel ingiltere

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