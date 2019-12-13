Almanya Başbakanı Merkel: "Brexit'ten sonra müzakereler yoğun geçecek"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrıldıktan (Brexit) sonra bu ülkeyle AB arasındaki ilişkilerin nasıl olacağına ilişkin yapılacak müzakerelerin yoğun geçeceğini söyledi.

Merkel, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nden sonra düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'de dün yapılan seçimlerden galip çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik etti.

Brexit'ten sonra AB ile İngiltere arasında "özel bir ortaklığın" olmasını ümit ettiğini belirten Merkel, Brexit gerçekleştikten sonra AB için üçüncü bir ülke olacak İngiltere'nin AB ile yakın bağlara sahip olacağını söyledi.

İngiltere'nin Birlikten ayrılmasının ardından iki taraf arasındaki ilişkilerin nasıl olacağına yönelik yapılacak müzakerelere işaret eden Merkel, "Bu müzakereler yoğun geçecek." dedi.

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Merkel, karmaşık geçecek bu müzakerelerin zorluğunun, hızlı bir şekilde sonuçlandırılması olacağını belirterek, "Hızlı ve hassas çalışmamız önemli." değerlendirmesinde bulundu.