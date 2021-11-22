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Almanya Başbakanı Merkel: Covid salgınında dördüncü dalga bugüne kadar görmediğimiz kadar kötü

22.11.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın yakında görevden ayrılacak olan Başbakanı Angela Merkel, partisinin toplantısında liderlere Covid-19 salgınında "en kötü dalganın geldiğini" ve "daha sert önlemlerin alınması gerektiğini" söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel: Covid salgınında dördüncü dalga bugüne kadar görmediğimiz kadar kötü

Almanya'nın yakında görevden ayrılacak olan Başbakanı Angela Merkel, partisinin toplantısında liderlere Covid-19 salgınında "en kötü dalganın geldiğini" söyledi.

Merkel, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın gördüğü son dalganın "bugüne dek görmedikleri kadar kötü bir dalga olduğunu" söyledi; koronavirüs salgınına karşı önlemlerin yeterli olmadığını ve daha sert adımlar atılması gerektiğini belirtti:

"Son derece dramatik bir durumdayız. Şu anki uygulamalar yeterli değil."

Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin yeni liderleriyle yaptığı toplantıya katılan iki kişinin Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre; geçen hafta alınan ek önlemlerin ve daha yüksek aşılama oranlarının da vakalardaki hızlı artışı kısa sürede önleyemeyeceğini söyledi.

Çarşamba günü ülkenin 16 eyalet temsilcilerinin yapacağı toplantıda yeni ve daha sert kararlar alması çağrısı yaptı.

Bloomberg de, toplantıya katılan bir kişiden aldığı bilgiye göre de Merkel, "Dördüncü dalga durdurulmazsa yakında hastanelerin ağır bir yük altında kalabileceğini" söyledi.

Cuma günü Merkel ve 16 eyaletin lideri "kriz toplantısı" yapmış; belirlenen eşiği aştığı yerlerde aşısızlara yeni kısıtlamalar getirilmesinde uzlaşmıştı. Buna göre Covid aşısını olmamış kişilerin bazı kamusal alanlara girişlerine izin verilmeyecek.

Hastaneye yatış oranının 100 bin kişide 6 kişiyi geçtiği yerlerde ise aşılı olsalar bile kişilerden negatif Covid testi istenecek. Bu oranın 9 kişiyi geçtiği yerlerde ise sosyal etkinliklere kısıtlamalar getirilebilecek.

Almanya'da Noel için kurulan pazarlarda maske takılması isteniyor

Gelecek ay görevden ayrılacak olan Angela Merkel, Almanya'daki vaka sayılarının artması üzerine son dönemde önlemlerin artırılması konusunda çağrılar yapıyordu.

Ülkede koronavirüs kaynaklı ölümler, geçen yılın aynı dönemine göre beşte bir oranında az olsa da; vaka sayıları rekor düzeye yükseldi.

17 Kasım'da vaka sayıları, Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 68 binin üzerine çıkarak Almanya'da pandeminin başından beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı günlerde ölü sayısı 300'e yaklaştı.

Bu hafta başında ise vaka sayılarında düşüş görüldü, pazartesi 30.643 yeni vaka; 62 Covid-19 kaynaklı ölüm kayda geçirildi.

Vaka sayıları aşısız kişilerle birlikte özellikle senenin başında iki doz aşısını olmuş yaşlılarda ve henüz aşı izni çıkmamış olan çocuklar arasında artış gösteriyor.

83 milyon nüfuslu ülkede 16 milyon aşısız kişi var.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, pazartesi günü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, aşılanmayan kişilerin yakında muhtemelen virüsü kapacağını ve bazılarının hayatını kaybedeceğini söyledi:

"Bu kışın sonunda Almanya'daki tüm insanlar ya aşılanmış ya Covid-19 geçirip iyileşmiş ya da ölmüş olacak."

Komşu ülke Avusturya'nın sokağa çıkma kısıtlamalarını geri getirdiğini hatırlatan Spahn, geçen hafta Almanya'da da böyle bir ihtiyacın doğabileceğini söylemişti.

Almanya'nın yoğun bakım derneği DIVI, pazartesi itibariyle ülke genelinde Covid-19 kaynaklı yoğun bakıma yatırılan kişi sayısının 3.840'a yükseldiğini söyledi. Bu sayı, ikinci dalga sırasında görülen rekordan henüz uzak. Geçen sene kış aylarında görülen ikinci dalga sırasında bu sayı 5.750'nin üzerine çıkmıştı.

Ülkedeki yetişkinlerin sadece yüzde 7,5'i üçüncü doz, yani takviye aşıyı vuruldu.

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