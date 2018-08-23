Almanya Başbakanı Merkel Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyorum." dedi.

Merkel, resmi temaslar için bulunduğu başkent Tiflis'te Gürcü mevkidaşı Mamuka Bakhtadze ile bir araya geldi.

Merkel ve Bakhtadze, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakhtadze, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini somut bir şekilde desteklediği için Merkel'e teşekkür ederek, "Almanya, Gürcistan için önemli ve güvenli bir ortak ülkedir." dedi.

Ülke topraklarının yüzde 20'sinin Rusya tarafından işgal edildiğini, Rus askerlerinin Gürcistan topraklarında yasa dışı ve uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ederek faaliyet sürdürdüğünü belirten Bakhtadze, bu sorunların barışla çözülmesini istediklerini söyledi.

"Biz barış istiyoruz." diyen Bakhtadze, Rusya'nın 2008 yılındaki savaşın ardından imzalanan ateşkes anlaşmasına uymadığını, Abhazya ve Güney Osetya'nın işgal altında olduğunu kaydetti.

- "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyorum"

Başbakan Merkel de Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini dile getirdi.