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  4. Almanya Başbakanı Merkel, İdlib'ten Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına destek verebileceklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, İdlib'ten Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına destek verebileceklerini söyledi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 17:30 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, İdlib'ten Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına destek verebileceklerini söyledi.


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