Almanya Başbakanı Merkel'in canlı yayında zor anları! Yorgunluktan gözlerini açamadı

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı tüm dünyanın üzerine kâbus gibi çözerken birçok ülkenin salgınla ilgili başarılı mücadelesine de zarar vermiş oldu.

Avrupa'da birçok ülke artan vakalar yüzünden sıkı önlemleri geri getirmek zorunda kalırken hükümetler de bu zor durumdan çıkmak için harıl harıl çalışmaya başladı.

Angela Merkel de Alman hükümetinin başı olarak özellikle son haftalarda gece gündüz mesai yapan liderlerden bir. Mütevazı yaşantısı ve aldığı isabetli politik kararlarla Almanya'yı görev süresi boyunca başarılı şekilde yürüten 66 yaşındaki deneyimli siyasetçi görev süresinin bitimi yaklaşırken oldukça yorulmuş görünüyor...

MERKEL'İN UYKUSUNUN GELDİĞİ ANLAR CANLI YAYINA YANSIDI

Bunun son örneği Merkel'in dün gerçekleştirilen ve Alman vatandaşlarının kendisine sorular yönelttiği bir sanal toplantıda yaşandı. alman televizyonları tarafından yayınlanan ve Almanya Hükümeti'nin resmi sitesine yüklenen bir buçuk saatlik toplantı videosunda başlarda oldukça enerjik ve neşeli olduğu görülen Şansölye'nin aradan geçen bir saatlik soru-cevap maratonuyla birlikte giderek yorulduğu ve uykusunun geldiği görülüyor.

Toplantının sonlarına doğru bir vatandaşın koronavirüs salgını, Afganistan ve Almanya'nın pandemi dönemi sonrasıyla ilgili sorular soran vatandaşı dinlerken gözleri kapanan Merkel'in neredeyse uyuduğu, gözleri kapanırken son anda toparlandığı ve kendini uyanık tutabilmek için gözlerini ovuşturduğu görülüyor.

Merkel'in bu uyuklayan hali özellikle Almanya'da birçok kişi tarafından sosyal medya yoluyla paylaşılırken Alman liderin emeklilik zamamnının geldiğiyle ilgili verdiği kararın doğruluğu onaylanmış oldu yorumları yapıldı.

