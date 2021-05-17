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Almanya Başbakanı Merkel, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

17.05.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Almanya Başbakanı Merkel, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Şansölye Merkel, telefonda Netanyahu ile Orta Doğu'daki gerginliğin artmasını ele aldı.

DAYANIŞMA GÜVENCESİ

Merkel'in görüşmede, Gazze'den İsrail'e yönelik devam eden füze saldırılarını bir kez daha sert bir şekilde kınadığı ve Netanyahu'ya Alman hükümetinin dayanışma içinde olduğu güvencesini verdiği belirtildi.

"İsrail'in kendini savunma çerçevesinde saldırılara karşı koyma hakkı olduğunu" ileri süren Merkel'in, "her iki tarafta çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı çatışmanın bir an önce bitmesi umudunu dile getirdiği" aktarıldı.

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Angela Merkel'in ayrıca federal hükümetin, Almanya'da nefret ve antisemitizm yayan protestolara karşı kararlı bir şekilde hareket edeceğini belirttiği kaydedildi. (AA)

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Almanya Filistin İsrail

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