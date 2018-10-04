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Almanya Başbakanı Merkel İsrail'de

04.10.2018 12:59 | Son Güncelleme

İsrail'e ziyaret düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel, Yahudi karşıtlığı ile mücadelede Almanya'nın sorumluluğuna dikkat çekti.

Görüşmelerde İsrail yerleşimleri ve İran ile nükleer anlaşma da ele alınıyor.İsrail'i ziyaret etmekte olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Hayfa Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. Üniversitenin açıklamasında Almanya Başbakanı'nın yönetim stilinin eşitlik, özgürlük ve insan hakları prensiplerine dayandığı belirtildi. Angela Merkel teşekkür konuşmasında "ödülün temsil etme onurunu taşıdığı ülkeye duyulan güvenin kanıtı" olduğunu söyledi. Merkel, "Yahudi soykırımı döneminde işlenen suçların ışığında Almanya'ya güven duyulmasın mucize anlamına geldiğini" ifade etti.

Angela Merkel, "İsrail ile Almanya arasında inşa edilen dostluğun paha biçilmez bir armağan olduğunu ve bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde özgürlük değerlerinin taviz vermeden savunulması gerektiğini" söyledi. Başbakan Merkel, "Almanya'nın nereden geldiğine ve ne şekilde kendini gösterdiğine bakmaksızın Yahudi düşmanlığına karşı olduğunu" belirtti.

Hayfa Üniversitesi'nin takdir açıklamasında, "fizik alanında doktorası olan Angela Merkel'in her zaman ırkçılık ve Yahudi düşmanlığına karşı çıktığı ve iki ülke arasındaki bilimsel işbirliğini teşvik ettiği" belirtildi. Merkel'e verilen unvanın aynı zamanda Almanya ile İsrail arasındaki sıkı dostluğa ve derin ilişkilere olan katkısının takdiri anlamına geldiğine de açıklamada yer verildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e daha önce Kudüs İbrani Üniversitesi ve Seul Kadın Üniversitesi dahil olmak üzere 14 öğretim kurumu tarafından fahri doktora unvanı verilmişti.

Soykırım anıtına ziyaret

Yahudi soykırımının 6 milyon kurbanını anmak için dikilen Yad Vaşem Anıtı’nı da ziyaret eden Başbakan Merkel, Almanya’nın Yaudi Soykırımı nedeniyle sahip olduğu sorumluluğa dikkat çekti. "Kristal Gece" olarak anılan 9 Kasım 1938’de Yahudilerin Almanya’da akıl almaz boyutlarda nefret ve şiddete maruz kaldığını anımsatan Merkel, „Ancak bunu izleyen dönemde eşi benzeri görülmemiş suçlarla medeniyette kırılma yaşandı” dedi. Merkel, geçmişte yaşananlardan ötürü Almanya’nın “antisemitizm, yabancı düşmanlığı, nefet ve şiddetle” mücadelede giderek büyüyen bir sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Hükümetler arası konsültasyonlar vesilesiyle İsrail'e giden Başbakan Merkel Çarşamba akşamı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile çalışma yemeği yedi. Merkel, Yahudi devletinin desteklenmesinin Almanya'nın yüksek devlet menfaati olduğunu birçok kez söylemişti.

Başbakan Merkel'in İsrail hükümetinin temsilcileriyle yapacağı görüşmelerde, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşimleriyle, İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın da gündeme gelmesi bekleniyor.

DW, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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