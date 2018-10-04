Almanya Başbakanı Merkel İsrail'de

Görüşmelerde İsrail yerleşimleri ve İran ile nükleer anlaşma da ele alınıyor.İsrail'i ziyaret etmekte olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Hayfa Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. Üniversitenin açıklamasında Almanya Başbakanı'nın yönetim stilinin eşitlik, özgürlük ve insan hakları prensiplerine dayandığı belirtildi. Angela Merkel teşekkür konuşmasında "ödülün temsil etme onurunu taşıdığı ülkeye duyulan güvenin kanıtı" olduğunu söyledi. Merkel, "Yahudi soykırımı döneminde işlenen suçların ışığında Almanya'ya güven duyulmasın mucize anlamına geldiğini" ifade etti.

Angela Merkel, "İsrail ile Almanya arasında inşa edilen dostluğun paha biçilmez bir armağan olduğunu ve bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde özgürlük değerlerinin taviz vermeden savunulması gerektiğini" söyledi. Başbakan Merkel, "Almanya'nın nereden geldiğine ve ne şekilde kendini gösterdiğine bakmaksızın Yahudi düşmanlığına karşı olduğunu" belirtti.

Hayfa Üniversitesi'nin takdir açıklamasında, "fizik alanında doktorası olan Angela Merkel'in her zaman ırkçılık ve Yahudi düşmanlığına karşı çıktığı ve iki ülke arasındaki bilimsel işbirliğini teşvik ettiği" belirtildi. Merkel'e verilen unvanın aynı zamanda Almanya ile İsrail arasındaki sıkı dostluğa ve derin ilişkilere olan katkısının takdiri anlamına geldiğine de açıklamada yer verildi.