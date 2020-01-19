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  4. Almanya Başbakanı Merkel: "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık'"

Almanya Başbakanı Merkel: "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık'"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 22:54 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel: "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık'"

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Konferansı’nın Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'daki barış çabalarına katkı sunduğunu söyledi.

Merkel, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya Konferansının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Berlin’de çok yoğun ve ciddi görüşmelerin yapıldığını ifade eden Merkel, Libya ihtilafındaki çabalara yeni bir siyasi ivme kazandırmak istediklerini kaydetti.

“Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu'' diyen Merkel, tüm katılımcıların ihtilafın çözümünde siyasi bir yola ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

Özellikle son günlerde askeri çözümün bir şansı olmadığının ortaya çıktığına işaret eden Merkel, askeri çözümün insanların acılarını artıracağını belirtti.

Merkel, bundan sonraki sürece ilişkin, "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık.'' dedi.

Tüm katılımcıların çok yapıcı bir çalışma sergilediklerini anlatan Merkel, "Silah ambargosuna saygı göstermek istediğimiz ve bu silah ambargosunun daha fazla kontrol edilmesi konusunda hepimizin fikir birliği içinde oluğu tespitinde bulunabiliriz." şeklinde konuştu.

Merkel, bugün imzalanan metinlerin BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilmesi gerektiğini ve böylelikle uluslararası resmiyet kazandırılması konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

"Bugün Libya’da tüm sorunları çözemeyeceğimizi biliyorduk" ifadesini kullanan Merkel, "5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verilmesi önemliydi.'' dedi.

Tüm katılımcıların, 5 artı 5 toplantısının yapılmasına kadar ihtilafın taraflarına destek vermeyeceklerini taahhüt ettiklerini ifade eden Merkel, bugün bu ihtilafın çözümünde yeni adımların atılabileceğini kaydetti.

Merkel, şimdi bir toplantı için davet yapılabileceğini ve gelecek hafta davetlerin gönderilebileceğini belirterek, bu toplantıda ateşkesin kalıcı olmasının sağlanabileceğini dile getirdi.

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Almanya Başbakan Angela Merkel basın toplantısı Berlin "Libya Konferansı"

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