-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
Almanya Başbakanı Merkel, Libya konulu Berlin konferasında kabul edilen maddelerin BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanacağını söyledi.
Almanya Başbakanı Merkel, Libya konulu Berlin konferasında kabul edilen maddelerin BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanacağını söyledi.
GÜNCEL
HABERLERİ
|
24.01.2020 17:24 |
Son Güncelleme
Almanya Başbakanı Merkel, Libya konulu Berlin konferasında kabul edilen maddelerin BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanacağını söyledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum