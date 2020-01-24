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  4. Almanya Başbakanı Merkel, "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"nde konuştu:

Almanya Başbakanı Merkel, "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"nde konuştu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

"Türk-Alman Üniversitesi, iki ülke arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir örneğidir, Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesinin iki ülke arasındaki iş birliğinin örneği ve Türk-Alman ortaklığının simgesi olduğunu bildirdi.

Çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'da bulunan Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"nde konuştu.

Bu üniversitenin, öğrencilerine hem kendilerini hem de mensubu oldukları toplumları ilerletme fırsatı sunduğunu belirten Merkel, buradaki öğrencilerin iki ülke ilişkilerine de zenginlik kattığını söyledi.

Merkel, eğitim köprüsüyle kurulan sivil toplum diyaloğunun siyaset ve hükümetler arası ilişkideki önemine değinerek, bilim alanında Türk-Alman ilişkilerinin eskiye dayanan derin köklere sahip olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin halihazırda milyonlarca Suriyeliye sağladığı yardımlara işaret eden Merkel, "Bu çabalar bizim teşekkürümüzü ve takdirimizi kazanıyor." dedi.

Merkel, Türkiye'nin bu çabalarının Suriyelilere gelecek için ümit aşıladığını kaydederek, bu insanların ülkelerine döndüklerinde Suriye'nin yeniden inşasına sunacakları potansiyel katkıların altını çizdi.

- "Gelecekte 5 bin öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor"

Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'nın da desteğiyle Suriyelilerin eğitimi alanındaki desteğine dikkati çeken Merkel, gelecekte de bu iş birliğinin sürmesi yönündeki kararlılıklarını dile getirdi.

Merkel, bilim ve eğitimin, insanların yaratıcılığı ve özgürlüğünü teşvik edici bir rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2013'ten bu yana faaliyette bulunan Türk-Alman Üniversitesinde, bu kampüsün açılışıyla gelecekte 5 bin öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor. Türk-Alman Üniversitesi, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir örneğidir. Bu kampüs, öğrencilerin dünyaya açık olmasını simgeliyor, Türk-Alman ortaklığını simgeliyor."

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni

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