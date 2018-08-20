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Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin ekonomik yardıma ihtiyacı yok!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, "Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Angela Merkel ABD Türkiye Almanya ekonomi

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