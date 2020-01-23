HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

ANKARA, (DHA)- ALMANYA Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacağı bildirildi. Almanya’nın Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının görüşmelerin gündeminde ağırlıklı olarak yer alacağı belirtilerek, "İkili ilişkilerin yanı sıra, Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret kapsamında, Türk-Alman Üniversitesi’nin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Şansölyenin teşrifleriyle gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!
Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye NATO’ya en çok katkı sağlayan ülkeler arasında”Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye NATO’ya en çok katkı sağlayan ülkeler arasında”
Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'arabulucuk' açıklamasıYargıtay Başkanı Cirit'ten 'arabulucuk' açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Davos'ta önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan Davos'ta önemli açıklamalar

Meclis Başkanı Şentop'tan Davutoğlu'nun 'dokunulmazlık' açıklamasına yanıt

Davutoğlu'nun 'dokunulmazlık' açıklamasına yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!

Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!

Demirtaş'ın tiyatrosuyla ilgili sorulan soruya Meral Akşener'den yanıt!

Demirtaş'ın tiyatrosuyla ilgili sorulan soruya Akşener'den yanıt!

Meral Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Karamollaoğlu'ndan FETÖ ile mücadele ve erken seçim açıklaması

Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.