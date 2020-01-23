Almanya Başbakanı Merkel yarın İstanbul'a geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere Cuma günü Türkiye’ye gidiyor. Merkel, Türkiye'ye son ziyaretini 27 Ekim 2018'de Suriye Zirvesi kapsamında yapmıştı.
Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde Berlin’i ziyaret etmişti.
İki lider son olarak geçen hafta sonunda Berlin’de yapılan Libya Zirvesi’nde biraraya gelmiş, zirveden önce de iki hafta içinde üç kez telefonda görüşmüştü.
Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, günübirlik ziyaret kapsamında Başbakan’ın İstanbul’da,Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceğini, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.
Görüşmede Suriye ve Libya gibi uluslararası konuların yanısıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını söyleyen sözcü, mülteci krizi ve Türkiye’yle Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci mutabakatı konusundaki ilerlemelerin konuşulacağını açıkladı.
Merkel ve Erdoğan’ın birlikte Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni kampüsünün açılışını yapmaları, Alman başbakanının daha sonra da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın davetiyle ekonomi dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Merkel’in Türkiye'deki sivil toplum temsilcileriyle de buluşması programda yer alıyor.
Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklar, son aylarda Yunanistan üzerinden giriş yapan mültecilerin ve Balkanlar üzerinden geçen güzergahtan Avrupa'ya ulaşmak isteyenlerin sayısının yükselmesinden tedirgin olan Merkel’in, Türkiye’yle AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatının Türkiye tarafından daha kararlı bir şekilde uygulanmasını isteyeceğini belirtiyor.
Nitekim Alman Başbakan, 9 Ocak’ta Atina’ya yaptığı ziyarette, anlaşmanın uygulanmasında eksiklikler bulunduğunu öne sürerek, Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilen mülteci sayısının yeterli olmadığını ifade etmişti. Anlaşma, Türkiye'den Yunanistan'a yasadışı yollardan geçen her sığınmacı karşılığında bir sığınmacının geri gönderilmesini öngörüyor.
Ancak Yunanistan’daki işlemlerin uzun sürmesi nedeniyle bu sistem işlemiyor ve Ege Denizi'ndeki Yunan adalarındaki kamplarda binlerce sığınmacı son derece zor koşullar altında yaşamak zorunda kalıyor. Merkel, 2015 sonbaharında Almanya’yı sarsan mülteci krizinin aşılmasında Ankara’nın verdiği desteğe ve işbirliğine karşılık mali yardım ve Türk vatandaşlarına Avrupa Birliği sınırları içinde vize kolaylığı sözü vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da çeşitli ortamlarda, Almanya ve Avrupa Birliği'nin mültecilerle ilgili verdiği mali taahhütleri yerine getirmediğini belirterek, "Kusura bakmasınlar, oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz, biraz da onlar düşünsün" şeklinde görüş belirtmişti. Almanya başta olmak üzere Avrupa’da birçok ülke anlaşmanın sürmesini arzuluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild’e konuyla ilgili yaptığı bugünkü açıklamasında, AB'nin verdiği sözleri tam olarak yerine getirmediği söyleyerek, "Sınırlarımızı açabilirdik. Bunu yapma hakkımız vardı, ama yapmadık" dedi ve olumsuzluklara rağmen anlaşmayı sürdürmekten yana olduğunu aktardı.
Merkel ve Erdoğan arasındaki görüşmede Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellemesinin de masaya gelebileceği tahmin ediliyor. Bu konuya uzun süre karşı tavır alan Merkel’in güncellemeye olumlu baktığı ve anlaşmanın yenilenmesinin bu yılın ikinci yarısında gündeme gelebileceği kulislerde dillendiriliyor.
Nitekim AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel de bundan kısa bir süre önce "Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi, vize serbestisi ve yeni fasılların açılması gibi konularda yakında görüşmeler hızlanacak. 2020 ortasında Almanya’nın dönem başkanlığında olumlu gelişmeler olmasını bekliyoruz. 2020’nin ikinci yarısında iyileşmeyi görürüz" şeklinde bir açıklama yaptı. Almanya 1 Temmuz 2020’de Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı görevini üstlenecek.
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