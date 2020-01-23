Almanya Başbakanı Merkel yarın İstanbul'a geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere Cuma günü Türkiye’ye gidiyor. Merkel, Türkiye'ye son ziyaretini 27 Ekim 2018'de Suriye Zirvesi kapsamında yapmıştı.

Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde Berlin’i ziyaret etmişti.

İki lider son olarak geçen hafta sonunda Berlin’de yapılan Libya Zirvesi’nde biraraya gelmiş, zirveden önce de iki hafta içinde üç kez telefonda görüşmüştü.

Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, günübirlik ziyaret kapsamında Başbakan’ın İstanbul’da,Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceğini, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

Görüşmede Suriye ve Libya gibi uluslararası konuların yanısıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını söyleyen sözcü, mülteci krizi ve Türkiye’yle Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci mutabakatı konusundaki ilerlemelerin konuşulacağını açıkladı.

Merkel ve Erdoğan’ın birlikte Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni kampüsünün açılışını yapmaları, Alman başbakanının daha sonra da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın davetiyle ekonomi dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Merkel’in Türkiye'deki sivil toplum temsilcileriyle de buluşması programda yer alıyor.