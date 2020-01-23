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Almanya Başbakanı Merkel yarın Türkiye'ye gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yapacağı çalışma ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkiler gözden geçirilecek - Türkiye-AB ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ağırlıklı olarak ele alınacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meseleler de değerlendirilecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ve Merkel arasında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların konuşulacağı görüşmede, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-AB ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları ağırlıklı olarak ele alınacak.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında, Türk-Alman Üniversitesinin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışının Erdoğan ve Merkel'in katılımıyla gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

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24 Ocak Almanya Başbakanı Angela Merkel Çalışma ziyareti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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