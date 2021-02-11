Almanya Başbakanı Merkel'den mutasyon uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümetin Almanya’da korona kısıtlamalarının 7 Mart’a kadar uzatma kararı konusunda Federal Meclis’te hükümet açıklaması yaptı. Kısıtlamaların uzatılmasını savunan Merkel eyalet başbakanları ile dün yapılan toplantıda alınan kararları "gerekli" ve "ölçülü" diye nitelendirdi. Merkel, "Siyasetçiler önlemleri gerekli olduğundan bir gün bile fazla uygulamamak ve gerekçeler ortadan kalktığında da kaldırmakla yükümlüdür" dedi.

Almanya’nın çelişkili bir durum içinde bulunduğunu söyleyen Başbakan, "Virüse yakalananların sayısı düşüyor, gidişatın tersine çevrilmesi başarılı oldu ama buna rağmen virüs mutasyonları nedeniyle üçüncü bir dalga tehlikesi söz konusu. Bu nedenle temasın kısıtlanması en önemli araç" dedi. "Bizi adım adım yeniden açılmaya ve özgürlüklere izin verilmesine götürecek sayılara çok da uzak değiliz" diyen Merkel, "Bütün çabalar ve kısıtlamaların yeniden 7 Mart’a kadar sürdürülmesine değer" dedi.

Geçen yıl ilkbahardaki ilk koronavirüs dalgasından Almanya’nın diğer ülkelere kıyasla daha az etkilendiğini söyleyen Başbakan Merkel, "Ve sonrasında yeterince dikkatli ve hızlı davranmadık" dedi. Merkel Almanya’nın zamanında ve yeterince somut bir biçimde kamusal yaşamı kısıtlamadığını belirterek siyasetçilerin artan vaka sayıları ışığında gerekli önlemleri alma konusunda başarısız olduğunu ifade etti. Başbakan vaka sayılarının birden bire patlama yaşamasının da geç alınmış kararın bir sonucu olduğunu sözlerine ekledi.